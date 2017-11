En Marea pedirá en sus enmiendas a los presupuestos 5,6 millones de euros más para proyectos en Santiago de Compostela

Publicado 06/11/2017 13:25:52 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Marea pedirá en sus enmiendas a los presupuestos de la Xunta para 2018 incluir distintas partidas que suman un total de 5,6 millones más para poder hacer frente a reclamaciones "históricas" del Ayuntamiento de Santiago, como la capitalidad o la construcción de una residencia en el barrio de Fontiñas.

De ello han informado este lunes en rueda de prensa el alcalde de la localidad, Martiño Noriega, y la edil de hacienda, María Rozas, que han estado acompañados por los diputados del partido instrumental Antón Sánchez, Luca Chao y Manuel Lago.

En su intervención, el regidor compostelano ha valorado que las cuentas autonómicas para 2018 reflejen "obligaciones" en cuestiones de infraestructuras como la variante de Aradas, la ampliación de Lamas de Abade o la intermodal. Con todo, ha asegurado que se "echan en falta" "compromisos históricos" con la ciudad.

Ante ello, según ha explicado la edil María Rozas, En Marea propondrá para Santiago un incremento de "un 25% más" de lo que actualmente se destina a Santiago de Compostela a través de nueve enmiendas que tienen un carácter "social".

NUEVE ENMIENDAS

En concreto, proponen aumentar hasta 5,5 millones los 2,3 millones que actualmente Santiago recibe por ser la capital de Galicia, la ampliación del conservatorio de música y de la Escola Oficial de Idiomas, la construcción de una residencia de mayores en el barrio de Fontiñas, así como la habilitación de una casa de día y centro de días para mayores.

Además, tras las propuestas consensuadas con el Consistorio compostelano, el partido instrumental también pedirá a la Xunta la creación de seis viviendas de salida para personas sin hogar, que destine el 1% de los fondos previstos en las cuentas a políticas de igualdad, la puesta en marcha de la escuela de Santa Susana además de la habilitación de vivienda de protección oficial en la ciudad.

Al respecto, la diputada de En Marea Luca Chao ha puesto en valor la colaboración entre el gobierno municipal de Santiago y el grupo parlamentario al asegurar que "la inteligencia colectiva" es la línea de trabajo que debe primar para "poner toda la capacidad política al servicio de las demandas de la ciudadanía".

Tras ello, ha manifestado que, después de dialogar con el Ayuntamiento, se ve como "la propuesta de presupuestos" presentada por el Gobierno gallego "no es suficiente" y "no sirve". "Es insuficiente, no va a ayudar a mejorar la vida de la gente porque son insolidarios", ha incidido para subrayar que "En Marea no se resigna a que esto sea así".

FONDOS EDUSI

Por otra parte, en la rueda de prensa, el alcalde ha destacado la importancia de los 10 millones de euros procedentes de los fondos europeos Edusi para realizar distintas actuaciones en la ciudad.

"Se empiezan a desbloquear obras importantes", ha manifestado el alcalde que, con todo, ha reconocido que la tramitación está siendo más lenta de lo que al Consistorio le gustaría.