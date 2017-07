Más de 1.000 personas claman en Santiago contra la segregación de Ferroatlántica

Publicado 08/07/2017 12:36:16 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas se manifiestan este sábado por la mañana en las calles del centro de Santiago en apoyo a los trabajadores de Ferroatlántica y en contra de la segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleación de A Costa da Morte.

Los manifestantes han partido de la Alameda compostelana pasadas las 12,00 horas, al grito de 'As centrales non se venden' y 'Os ríos son nosos e non de Villar Mir'.

El portavoz del comité de empresa, Alfonso Mouzo, ha advertido de que la segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleación supondría la "ruina" de la comarca. En la manifestación participan también los portavoces parlamentarios de En Marea, PSdeG y BNG.