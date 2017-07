El metal coruñés afronta este jueves su sexta jornada de huelga

Publicado 19/07/2017 11:24:43 CET

Las centrales creen que las empresas están "jugando sus cartas" y advierten de que la solución "ya empieza a demorarse" demasiado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector del metal de la provincia de A Coruña afronta este jueves su sexta jornada de huelga tras una semana sin ningún tipo de contacto entre los sindicatos y la patronal, después de la última reunión con el mediador celebrada hace una semana y que terminó sin acuerdo.

La principal diferencia en las negociaciones para renovar el convenio, sin actualizar desde 2014, reside en las reivindicaciones de tipo social de las centrales: limitación de las empresas de trabajo temporal (ETT) y de las mutuas y subrogación del empleo.

Así las cosas, este jueves volverá a haber manifestaciones en A Coruña --a las 12,00 horas desde la Plaza de Pontevedra hasta la de Luís Seoane, donde se encuentran las oficinas de la patronal-- y en Santiago --a las 12,30 horas, desde el Polígono del Tambre también hasta la sede de los empresarios, en este caso en la Rúa do Vilar--.

Mientras, en Ferrol se desarrollará una concentración en el Polígono da Gándara, donde los trabajadores analizarán la situación en una asamblea.

"ACCIÓN, REACCIÓN"

En declaraciones a Europa Press, el miembro de la comisión negociadora de CC.OO. José Hurtado ha señalado que "parece" que a las empresas "no les preocupa la huelga" y "se han tranquilizado". "No es normal que no quieran intentar pacificar", ha valorado.

Ante esto, ha avisado que las organizaciones sindicales actuarán según la premisa "acción, reacción", y este miércoles están llamando a la movilización de los profesionales del sector.

En representación de la CIG-Industria de A Coruña, Eduardo Caamaño ha coincidido en que, ante la ausencia de comunicación entre las partes, este jueves volverá a haber paros masivos.

En cuanto a la comarca de Compostela, el portavoz de la CIG Pepe Maio ha esperado que la jornada "vuelva a ser un éxito", y en esta situación de 'impasse' en la que cree que la patronal está "jugando sus cartas" ha apuntado que funcionarán los piquetes en el Tambre y en talleres de la zona. La solución, según ha subrayado, "ya empieza a demorarse" demasiado.

En Ferrol, por su parte, Vicente Vidal (también CIG-Industria) ha incidido en que las centrales se hallan a la espera "a ver si llaman" en las próximas horas o días, porque "de momento" las empresas actúan, en su opinión, como si el conflicto "ya estuviese arreglado".