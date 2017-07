Miguel Ángel Blanco, Cavaco Silva, Romay Beccaría y la empresaria Isabel Castelo, Medallas de Oro de Galicia

Actualizado 13/07/2017 14:01:24 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua asesinado por ETA hace 20 años; el exprimer ministro luso y expresidente de la República Portuguesa Aníbal Cavaco Silva; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; y la empresaria Isabel Castelo, han sido los elegidos por el Gobierno gallego para ser galardonados en su edición de 2016 con la Medalla de Oro de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado sus nombres al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha ratificado que la concesión de las Medallas se materializará, un año más, en un acto el próximo 24 de julio, víspera del Día de Galicia y jornada en la que se cumplen cuatro años del trágico accidente ferroviario de Angrois.

Las Medallas de Oro de Galicia es el máximo reconocimiento que el Gobierno de Galicia entrega a personalidades o colectivos que se considera que se "comprometen" con la comunidad, toda vez que su actividad --ha remarcado este jueves Feijóo-- "honra" y "hace mejor" a Galicia.

En su intervención, Feijóo ha destacado los valores de todos los galardonados y ha incidido en el papel simbólico de Miguel Ángel Blanco, cuya vida "valió para mantener el Estado de Derecho y la dignidad de las instituciones democráticas". Así, ha dado por hecho que no habrá "problema" en Galicia por la concesión de esta medalla, porque "no hay política detrás".

"Aquí no hay ideología, hay muerte. No entendemos que en Galicia pueda haber problema con esta Medalla y, si hay alguien que lo tenga, no voy a perder un minuto en contestarle", ha sentenciado Feijóo.