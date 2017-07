Miguel Ángel Blanco y Romay Beccaría, galardonados con la Medalla de Oro de Galicia

Publicado 13/07/2017 15:56:26 CET

El presidente rechaza uso político de la figura del concejal, cuyo galardón extiende "a todas las víctimas" del terrorismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua asesinado por ETA hace 20 años; el exprimer ministro luso y expresidente de la República Portuguesa Aníbal Cavaco Silva; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; y la empresaria Isabel Castelo, han sido los elegidos por el Gobierno gallego para ser galardonados con la Medalla de Oro de Galicia en su edición de 2017.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado sus nombres al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha ratificado que la concesión de las Medallas se materializará, un año más, en un acto el próximo 24 de julio, víspera del Día de Galicia y jornada en la que se cumplen cuatro años del trágico accidente ferroviario de Angrois.

Las Medallas de Oro de Galicia son el máximo reconocimiento que el Gobierno autonómico entrega a personalidades o colectivos cuya trayectoria ve "comprometida" con la comunidad, toda vez que su actividad "honra" a Galicia.

Ante la distinción entregada a Miguel Ángel Blanco a título póstumo, preguntado acerca de si las interpretaciones de uso político acabar empañando la figura del concejal, Feijóo ha proclamado que entiende que la sociedad gallega es "más reflexiva" y que, toda vez que en la pasada jornada todos los grupos participaron en el minuto de silencio de la Cámara, esta distinción "no debería plantear ningún problema".

"Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado por ETA, se convirtió en un símbolo y unió a todos los españoles hace 20 años. El Estado no se doblegó y su vida valió para mantener el Estado de Derecho y la dignidad de las instituciones democráticas. Nosotros solo queremos reconocer su figura", ha aseverado.

"NO HAY IDEOLOGÍA"

Ha añadido que el reconocimiento autorizado este jueves no busca "enfrentarse con nadie". "Aquí no hay ideología, hay muerte. No entendemos que en Galicia haya problema con esta Medalla y, si hay alguien que lo tenga, no voy a perder un minuto en contestarle", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

No en vano, ha esgrimido que dirigentes políticos de otros partidos también asesinados por ETA "tienen calles y plazas" y ha insistido en que, detrás de la decisión del Ejecutivo autonómico, "no hay ningún tipo de política", sino la voluntad de reconocer la figura política de "un símbolo", hijo de padres gallegos y enterrado en A Merca.

"EN NOMBRE DE TODAS LAS VÍCTIMAS"

De hecho, ha erigido a Miguel Ángel Blanco en "símbolo de la libertad y de la democracia" y, tras celebrar que ahora se empiece a reconocer y a "hacer homenajes", por ejemplo, a guardias civiles asesinados por la banda terrorista, ha esgrimido que su Gobierno extiende la decisión de este jueves "a todas las víctimas del terrorismo: gallegas, españolas o internacionales".

"Pero tenemos un símbolo cien por cien gallego y que está aquí en A Merca. Éste no sería un Gobierno mínimamente sensible si no hubiese un reconocimiento explícito hacia su figura y no entiendo que haya quien pueda cuestionar este asunto", ha remarcado, antes de insistir en que todos los grupos participaron en el minuto de silencio de la Cámara gallega.

Ha contrapuesto el hecho de que Bildu impidiese que en Congreso pudiese haber "una declaración unánime", un tipo de planteamientos que, ha insistido, en su opinión "no merecen ser contestados". "Esta Medalla la concedemos en nombre y representación de todas las víctimas; es la más fácil de explicar, se explica por sí sola", ha zanjado.

DESCENDIENTE DE GALLEGOS

Nacido en Ermua, pero descendiente de un gallego de Xunqueira de Espadañedo y de una gallega de A Merca. Licenciado en Económicas, inició su andadura política con 27 años y fue concejal en su localidad natal, decisión que lo puso en el foco de ETA. En julio de 1997 fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista.

Feijóo ha incidido en que es "un símbolo de libertad y de la democracia", un hombre "valiente", que no dudó "en defender la libertad en un tiempo de terror".

"HOMBRE DE ESTADO" Y MENTOR DE FEIJÓO

Natural de Betanzos (A Coruña), licenciado y doctor en Derecho, José Manuel Romay Beccaría llegó, por oposición, con solo 25 años, a ser letrado del Consejo de Estado, institución que hoy en día preside.

En su trayectoria fue vicepresidente del primer Gobierno autonómico de Galicia y sirvió a la comunidad como presidente de la Diputación de A Coruña entre 1987 y 1990. También fue conselleiro de Agricultura y de Sanidade de la Xunta.

Posteriormente fue ministro de Sanidade. En el ámbito de partido, antes de ocupar la Presidencia del Consejo de Estado, fue tesorero del PP, formación en la que ejerció otros cargos y es reconocido su papel como mentor de varios dirigentes, entre ellos, el propio Núñez Feijóo.

"Hablamos de un hombre de Estado que sabe lo que es trabajar por Galicia desde todas las administraciones públicas", ha aseverado, este jueves, al anunciar la Medalla, el jefe del Ejecutivo gallego.

ESTRECHAR LAZOS

También galardonado ha sido Aníbal Cavaco Silva, expresidente luso, nacido en el Algarve y doctor en Economía.

Tras subrayar que Cavaco Silva es uno de los políticos que más contribuyó a perfilar el país en la era democrática, ha recordado que el expresidente luso siempre tuvo claro que Galicia y Portugal debían "estrechar lazos".

De hecho, bajo su Presidencia, ha destacado que se fortaleció la cooperación transfronteriza. "Reconocemos así a un cooperador leal, a un dirigente sensato, a un amigo de Galicia", ha afirmado.

CARÁCTER SOLIDARIO

Por su parte, coruñesa, Isabel Castelo D'Ortega fue cantante profesional de ópera, profesión que dejó para dedicarse a la empresa. Presidenta de honor del Grupo Seguros Ocaso preside también Castman Patrimonios, una sociedad dedicada a actividades de alquiler humanitario.

En la actualidad, está retirada de su faceta empresarial, pero Feijóo ha reivindicado que "sirve a Galicia desde la actividad benéfica". Su carácter solidario ya ha recibido varios reconocimientos de Unicef, Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer.

Además, posee la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Medala de Oro al Mérito en el Trabajo.