Mónica Oltra sugiere que las coaliciones políticas "voten menos" y dialoguen más

Actualizado 24/07/2018 14:17:11 CET

Luís Villares ve en Compromís un "espejo" para el espacio de confluencia gallego: "Transmitieron que se pueden hacer políticas de otra manera"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, Mónica Oltra, ha defendido que la gestión de la "diversidad" interna de las coaliciones políticas debe realizarse "no tanto votando como acordando" y con más política que "electoralismo".

Así lo ha expresado la número dos del Gobierno valenciano en un encuentro mantenido con el portavoz de En Marea, Luís Villares, para quien Compromís es el "espejo" en el que debe mirarse el espacio de confluencia gallego.

Durante dos días, Oltra estará en Galicia en una visita que se desarrolla tanto en coincidencia con la celebración del Día da Patria como de la conmemoración del quinto aniversario del accidente ferroviario de Angrois y que permitirá establecer con En Marea "un espacio de convivencia conjunto", según ha destacado Villares. .

En un encuentro con medios de comunicación, Mónica Oltra, ha explicado que la gestión de Compromís, que está integrada por tres formaciones políticas, se apuntala sobre el debate antes que la votación, y sobre la prioridad del interés general antes que el partidista y el electoralista.

"Nuestra manera de tomar decisiones no es tanto votando, que votamos muy poco, como acordando, esto nos lleva más tiempo, pero nos da más fortaleza porque nadie se siente excluido ni perdedor como en las votaciones", ha expuesto Oltra, en el desayuno informativo en el que ha estado acompañada de Villares.

"SOBRA PARTIDISMO Y FALTA POLÍTICA"

En segundo lugar, aboga por anteponer el interés general a la obtención de réditos electorales. "Yo creo que en la política sobra electoralismo y falta política, sobra partidismo y falta política, se acaban unas elecciones y ya se está pensando en las siguientes, y de ahí viene que uno tome las decisiones en función del interés electoral, y en política eso no puede ser así", ha aseverado.

En esta línea, ha puesto como ejemplo la decisión de acoger en Valencia el buque 'Aquarius', con independencia de si "daba votos o no", porque "había que hacerlo políticamente, moralmente, humanamente".

"Nosotros hasta finales de 2018 estamos absolutamente centrados en la gestión", ha añadido, "es cierto que el tiempo de Podemos es otro porque ellos no están dentro del gobierno, pero el nuestro no puede ser, si nos metemos en problemas de ver cómo hacemos, en listas y tal, no se puede estar en misa y repicando", ha agregado.

En todo caso, Oltra, que será la candidata de Compromís a la Generalitat, ha puntualizado que en el período electoral, aunque se pedirá el voto para su formación, también se expondrá que su aspiración es la "consolidación" del actual Gobierno autonómico, presidido por el Partido Socialista, con el objetivo de poder "demostrar" que "gobiernos plurales estables más allá de una legislatura son posibles".

"Todo el debate electoral hay que gestionarlo en sus tiempo y pensar que nadie en política tenemos la verdad absoluta, y que todos podemos aprender del otro", ha sentenciado.

"PUNTOS EN COMÚN" DE COMPROMÍS Y EN MAREA

Tras las recomendaciones de Oltra, Luís Villares ha destacado los "puntos en común" de Compromís y En Marea, si bien ha matizado que la "gestión de la diversidad" de la confluencia gallega es "más compleja porque integró en ese trabajo a Podemos".

"Como espacio de trabajo es un organismo vivo en el que todavía estamos buscando cuál sería la morfología definitiva, pero el deseo de los que integramos En Marea es que sea espacio común para el futuro", ha resaltado.

"Que cada quien cultive sus particularidades fuera del horario de oficina", ha insinuado, "pero que en el día a día tengamos esa lealtad a los principios básicos que tienen que ser centrales para la transformación social".

La visita de Oltra escenifica el trabajo de En Marea por establecer un "espacio de convivencia conjunto", con Compromís como el "espejo" en el que se debe mirar la coalición gallega, porque "fueron capaces de transmitir a la Comunidad Valenciana que se pueden hacer políticas de otra manera, que se puede hacer mucho con poco", "sin robar", y partiendo de las bases de "regeneración, de luchar contra la corrupción" y de la "desmercantilizacion de servicios públicos".

En esta línea, Villares ha defendido la defensa de la recuperación de servicios públicos, en la sanidad, la educación o la prevención de incendios, el impulso a nuevas políticas para el desarrollo industrial o el afianzamiento de servicios sociales sobre la dignidad y no solo la asistencia.

Frente a esto, ha dicho que las políticas del PP y la reciente elección de Pablo Casado como presidente nacional de la formación "consagran una idea de gobierno corrupto", que piensa "en intereses particulares" y que "consolida políticas que causaron daños a la población".

ETAPA "FUNESTA" DEL PP

En su balance del año político al término del período de sesiones, Villares ha asegurado que se ha tratado de una etapa "funesta", "negativa", que comenzó poniendo de manifiesto la "incapacidad de Feijóo para gestionar" y la existencia de "un gobierno cobarde" con la ola de incendios y que prosiguió mostrando su "incapacidad" para gestionar recursos para la ciudadanía "que quedaba indefensa" tras el accidente pirotécnico de Paramos. "Ha sido un curso funesto y el PP se vuelve a retratar, solo atiende a sus intereses particulares", ha añadido.

En esta línea, ha enmarcado también sus críticas a la gestión de la Xunta ante el paro anunciado de los agentes forestales, defendiendo que "tienen que trabajar en condiciones de salubridad" y con organización.

"Si se nos habla de recuperación de PIB es necesario que la precariedad sea cuestión del pasado, están justificadas las reivindicaciones que entendemos que son justas y deben ser atendidas", ha concluido.

"CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA" EN VALENCIA

En su exposición, Mónica Oltra ha relatado algunos de las políticas impulsadas desde el gobierno de coalición de la Generalitat, ante una situación de "multipartidismo dialogante", encaminada a frenar la situación heredada de "corrupción institucionalizada". "Todo estaba podrido y con una ciudadanía que se movía entre la indignación y la frustración", ha añadido.

Oltra ha descrito una Comunidad Valenciana "pobre", con una "renta per cápita 11 puntos por debajo de la media nacional", y con una deuda de 46.000 millones de euros.

En este contexto, los objetivos del nuevo Gobierno, ha relatado, han sido "rescatar personas", la "transparencia y lucha contra la corrupción, los servicios al servicio de la gente, un nuevo modelo productivo y, el quinto, una financiación justa".