Niegan la razón al militante de Podemos que denunció a su partido por las primarias de En Marea

Actualizado 24/01/2018 19:16:17 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Primera Instancia número 3 de Santiago ha desestimado la demanda interpuesta por el militante de Podemos Xosé Zapata contra su partido y En Marea al respecto de las primarias que se celebraron para elegir los candidatos de la formación política en las pasadas elecciones autonómicas de 2016.

Zapata denunció a los dos partidos a los que acusó de no haberse podido presentar como aspirante para participar en estos comicios internos para la elaboración de las listas. Es pública la oposición que mantuvo este militante de Arzúa a la forma en la que confluyó Podemos con En Marea, una decisión que adoptó Pablo Iglesias y que comunicó en un tuit cuando las negociaciones entre ambas organizaciones políticas para concurrir conjuntamente a las gallegas estaban ya rotas.

De hecho, cuando se celebró la vista, en la que tuvo que testificar una diputada de En Marea y militante de Podemos, Paula Quinteiro, el propio Zapata celebró que a raíz del juicio quedaba constancia que "Podemos no se presentó a las elecciones", como él venía defendiendo y en contra, argumentó, de lo que decían los dirigentes de la formación morada.

Con todo, la vista celebrada únicamente dirimía si él pudo o no presentarse al proceso interno de primarias de En Marea, al respecto de lo que el juzgado estimó que no hubo impedimento y , por ello, desestima la demanda interpuesta por este militante.

"No se aprecia que haya existido una vulneración de los estatutos de Podemos o del reglamento para la elección de la candidatura al Parlamento gallego, privando al demandante su derecho a sufragio pasivo, en la medida que se adoptó la decisión de no concurrir como tal partido a las elecciones autonómicas y no postular candidatos", señala la sentencia, difundida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

"NO EXISTIERON PRIMARIAS CONJUNTAS"

El juzgado también concluye que "tampoco existieron unas primarias celebradas conjuntamente con los dos partidos demandados", sino que fue En Marea la que llevó a cabo sus propias primarias, en las que "Podemos fomentó la integración y participación de sus propios militantes, previa afiliación" a la formación política que lideró Luís Villares.

Zapata pedía la "nulidad" de su "exclusión" como participante en las primarias de Podemos y la nulidad del procedimiento de primarias efectuado "conjuntamente por los partidos políticos Podemos y En Marea" para la selección de los candidatos a las gallegas, pero el juzgado determinó que no hubo primarias en Podemos ni primarias conjuntas entre esas dos formaciones políticas.

"Es un hecho conocido que Podemos no propuso candidatos a la Xunta en el proceso electoral y no concurrió como tal partido a las elecciones autonómicas celebradas en septiembre de 2016", apunta la sentencia, recogida por Europa Press, en la que se añade que concluye que "no existieron esas primarias conjuntas" que se denunciaron.

"No existieron unas primarias celebradas conjuntamente con los dos partidos demandados, sino que En Marea celebró sus propias primarias, en las que Podemos fomentó la integración y participación de sus propios militantes", señala el fallo judicial, que impone las costas a los demandantes.