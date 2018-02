La nieve y el frío provocan decenas de incidencias en toda Galicia, sobre todo en A Coruña y Lugo

Actualizado 07/02/2018 15:39:31 CET

Un autobús quedó bloqueado en Val do Dubra, además de varios vehículos en el Corredor de Noia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de frío y nieve que afecta a Galicia esta jornada está dejando decenas de incidencias por todo el territorio, en especial en las provincias de A Coruña y Lugo, como retenciones, vehículos bloqueados y cortes de carreteras por las dificultades de circulación.

De momento, el 112 Galicia ha gestionado al menos 65 incidencias relacionadas con la situación meteorológica, sobre todo por causa de la acumulación de nieve y de placas de hielo en las vías.

La nieve obligó a interrumpir la circulación por el Corredor de Noia (C.G 1.5), donde varios vehículos permanecieron bloqueados y un camión quedó atravesado en la vía pública.

La carretera registró acumulación de nieve en diversos puntos y en los accesos desde el Ayuntamiento de Rois, que también ha sufrido restricciones en otra vías, como la DP-7402, con problemas para el tráfico de vehículos.

Un autobús escolar quedó bloqueado a causa de la nieve en Val do Dubra. El vehículo transportaba a 18 alumnos, en perfecto estado de salud, y que pudieron llegar finalmente a su centro, el CPI Bembibre, en vehículos del servicio municipal de Protección Civil.

En Mesía también quedó parado un autobús de transporte escolar y en A Laracha, concretamente en la AG-55, dos vehículos se salieron de la carretera vía tras una fuerte granizada. Uno de los conductores tuvo que ser trasladado a un centro médico.

PROBLEMAS EN LA RED VIARIA

El mal tiempo mantiene cortado el tráfico pesado en LU-125 entre Bretoña y Lindín y en O Oso; la LU-530 en diversos puntos de A Baqueriza, A Fonsagrada, A Fontaneira, Lugo y O Cerredo; la LU-540 entre Viveiro y Cabreiros y en A Gañidoira; la LU-633 en los puertos de Cebreiro, de San Roque y Poio; la LU-701 entre A Fonsagrada y el límite de Asturias y O Acebo; la LU-703 (Barbeitos-Límite de Asturias); LU-721 (A Fonsagrada - Vilabol de Suarna); LU-730 (Ronda da Fonsagrada) y LU-740 (A Fonsagrada).

También es obligatorio circular con cadenas en la AC-101 (Alto do Caxado) y en la LU-751, en Alto do Couso, y entre Meira y O Chao de Pousadoiro.

Por otro lado, se recomienda circular con precauciónen la AG-64 (Catabois-Vilalba), la AC-934 (Friol-As Corredoiras; AC-861 (Vilalba-Igrexafeita), AC-840 (Alto de Curtis y entre Betanzos y Agolada); AC-564 (Cabanas-As Pontes), la AC-151 (Campolongo-Montesalgueiro), la AC-142 (As Pontes-O Piñeiral), AC-117, AC-101, LU-637 (Alto Viduedo), CG-2.1 (Alto do Faro), LU-213 (Alto do Faro), LU-723 (Alto do Portelo) CG-2.2 (Alto do Oural), LU-546 (Alto do Oural) y LU-636 (Alto Vilaesteva).

También se mantiene circulación condicionada en la AC-400 entre los kilómetros 82 y 86 y 41 y 46; la y varios puntos de la DP-0905.

La Xunta ha desplegado en las últimas horas 23 equipos quitanieves y 167 toneladas de sal y 88.000 litros de salmuera. A Coruña ha registrado la mayoría de alertas, unas 35, resultando afectados municipios como Coirós, Vimianzo, Curtis, Mesía, As Pontes, As Somozas, San Sadurniño, A Capela, Cerceda, Aranga, Vimianzo y Monfero.

LUGO, ENTRE LAS MÁS AFECTADAS

La provincia de Lugo ha sido una de las zonas más afectadas por el mal tiempo. El dispositivo de invierno de la Diputación está acondicionando más de 100 carreteras de 18 municipios de la provincia, y ha desplegado casi 70 operarios y 30 máquinas quitanieves.

La acumulación de nieve ha superado ya los 30 centímetros en zonas como A Fonsagrada, una de las más afectadas, y se están empleando fundentes para deshacer las placas de hielo y garantizar la seguridad de los usuarios de las vías.

Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz y Ribeira de Piquín cuentan con casi todas las carreteras cortadas de la red provincial debido a la presencia de hielo, y en las vías más afectadas se dan acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros.

Los ayuntamientos con cortes de tráfico y circulación difícil son Baleira, Becerreá, Courel, Cervantes, Navia de Suarna, O Incio, As Nogais, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol y Taboada.

Asimismo, se han registrado al menos 17 incidencias en Pol, Friol, Monterroso, O Incio, Riotorto, Vilalba, Baralla, y Meira, según la central de Emergencias. En Pontevedra, los más afectados han sido Dozón, Forcarei y A Lama, y Maceda y Os Blancos en la provincia ourensana.