"Nivelación plena” de los servicios y Fondo de Compensación, “oportunidades” para Galicia en financiación

El economista Santiago Lago, el experto propuesto por Galicia para la comisión que ha articulado a nivel estatal una propuesta que sienta las bases del nuevo modelo de financiación autonómica, asegura que el informe presentado, cuyo contenido se ha dado a conocer en los últimos días, supone “más oportunidades que riesgos” para la comunidad en el marco de una negociación en la que toca a la Xunta “hacer números”.

En una rueda de prensa en Santiago, preguntado acerca de qué cifra debería pelear la Xunta en el marco de la negociación política, ha incidido en que no es su papel concretar cuantías. En todo caso y, aunque no es un instrumento del sistema “en sentido estricto”, ha manifestado su convicción de que “donde hay más espacio de ganancia es en la reforma” del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

A través de esta vía ha explicado que Galicia recibe unos 40 millones cuando llegó a recibir hasta 200. A su juicio, habría que pelear por retomar, como mínimo esa cifra. “Y nosotros tenemos algunos documentos en los que justificamos alcanzar unos 300 millones de euros anuales”, ha remarcado.

Lago ha situado la “nivelación plena de todos los servicios” descentralizados, una opción que incluye el informe de expertos, como otra de las vías fundamentales para la comunidad en la negociación. Y es que en 2009 se incluyó la noción de la nivelación parcial (en línea con lo establecido en el Estatut catalán), es decir, reservando la "nivelación plena" solo a los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales).

“A Galicia lo que le interesa es que haya más recursos sobre la mesa porque hay un problema de insuficiencia generalizada; cuantos más recursos adicionales, la posibilitad de aumentar tu financiación, pero sobre todo le interesa enormemente que se avance hacia la nivelación plena de todos los servicios. Y si esto no se consigue a través del Fondo Básico de Nivelación, que se haga a través del fondo de nivelación vertical”, ha aseverado.

En contra, ha situado como uno de los principales “riesgos” que se plantee la posibilidad de cambiar el sistema de medición de la dispersión poblacional, ya que el actual (en función de las entidades poblacionales), beneficia a Galicia.

“AJUSTES Y REFORMAS”, PERO NO “RUPTURAS”

Desde una perspectiva general, Lago ha repasado alguno de los planteamientos que introduce el informe y que ya se han dado a conocer en los últimos días. Por ejemplo, la opción de que se pueda decidir subir los tipos del IVA de forma “colegiada” o que las comunidades tengan “más capacidad” para establecer copagos en ámbitos como el sanitario. También se apela a una mayor solidaridad de País Vasco y Navarra.

En todo caso, Lago, que no ha emitido ningún voto particular al informe global, ha incidido en que éste pone de relieve la necesidad de realizar “ajustes y reformas” al sistema, pero no de “romper” con el mismo. A su juicio, hay “deficiencias” en el modelo de financiación que sostiene el Estado autonómico y que hay que pulir, pero sin “rupturas”.

En el plano de la financiación local, se ha mostrado “claramente favorable” a que los ayuntamientos puedan, con carácter “potestativo”, tener la posibilidad de fijar una tasa turística si lo estiman oportuno.