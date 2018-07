Noriega asegura que la renovación en En Marea "no es problema de plazos", sino de "corresponsabilizar" a todo el mundo

Publicado 11/07/2018 14:31:06 CET

Censura la situación vivida en Ferrol, donde la dirección "alienta la creación de espacios paralelos para competir con los gobiernos actuales"

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha asegurado que "no se está pidiendo nada más que adelantar la elección" de la nueva dirección de las Mareas "unos meses", por lo que "el problema no es de plazos", sino de "ver si todo el mundo está dispuesto a corresponsabilizarse, a participar y a hacer un órgano directivo donde todos se sientan representados".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, previas a la asamblea local de este miércoles en la que se debatirá la iniciativa de renovación de la dirección de En Marea, propuesta por Compostela Aberta.

Además, el alcalde de Santiago ha apuntado que estos debates demuestran que "lo que sucede en el espacio gallego no es ajeno a Compostela Aberta". De hecho, tal y como ha indicado, la iniciativa que se lleva a la asamblea, "defendida por la coordinadora", parte de "la responsabilidad de entender" que también les "afecta" aquello que "sucede en el resto del país".

En este sentido, ha explicado que esa postura se adopta desde "una posición de intermediación" y desde la "preocupación". Por ello, ha manifestado su deseo de "poder dar el debate" y que, "en caso de ser aprobado, esa nueva intermediación la pueda dar Compostela Aberta".

Respecto al adelantamiento de los plazos y el deseo de renovación de la dirección de En Marea antes de lo previsto, ha señalado que "no se puede poner el carro delante de los bueyes", por lo que "antes tiene que aprobarse la propuesta y luego hacer valoraciones".

Asimismo, Martiño Noriega ha incidido en que no quiere que se "malinterprete", porque "no se está pidiendo una elección de manera diferente a lo que se hacía hasta ahora". Así, ha explicado que se habla de la mesa de confluencia para "comprometer a las partes", aunque "el proceso de elección que se propone es el mismo" y, "evidentemente, busca reflejar una dirección representativa" para todos.

PROBLEMA DE REPRESENTACIÓN EN LAS MAREAS

No obstante, Martiño Noriega ha insistido en que "lo que se entiende es que hay un problema de representación en los órganos de En Marea", por lo que es adecuado, en su opinión, "elegir un nuevo Consello das Mareas para el nuevo periodo de las municipales del año que viene", pero "abordándolo ahora".

En este sentido, ha apuntado a la necesidad de "intentar vincular a todas las partes en el compromiso de que hay que actuar", porque "de nada vale decir que el actual Consello no es representativo del espacio si luego las partes no quieren participar". Además, ha manifestado su "creencia" de que es una "posición de responsabilidad e intermediación", con la que "se pide que, en vez de hacer elección en enero, se adelante a otoño".

Sobre la posible aprobación de la propuesta, Martiño Noriega ha bromeado con que él no es "pitoniso", pero "al menos se debe intentar" desde una "posición de respeto para el conjunto del país".

NO DRAMATIZAR EL RESULTADO FINAL

Por otra parte, el regidor compostelano ha asegurado que "con el resultado final habrá que ver si hay receptividad o no" y que "tampoco hay que dramatizarlo", ya que, "por lo menos, no se quedará con la sensación de que no se intentó si no sale aprobado".

Además, ha insistido en que "no se está pidiendo nada más que adelantar la elección unos meses". "El problema no es de plazos ni formal", ha remarcado, antes de añadir que la intención de CA es "ver si todo el mundo está dispuesto a corresponsabilizarse, a participar y a hacer un órgano de dirección donde todos los integrantes del espacio de nueva cúpula se sientan representados".

Pese a todo, el alcalde compostelano ha insistido en que "el primer paso es debatir y aprobar" la propuesta y, "luego, hacer los contactos pertinentes con las formaciones políticas y con el propio espacio", que "sintetizan todo lo que es En Marea". Por ello, cree que "existe un reconocimiento del espacio como para poder hacer ese labor de intermediación, de decidir dar ese paso y de la voluntad de intentarlo".

PROBLEMÁTICA DE FERROL

Por otra parte, sobre la situación de Ferrol, en la que hay dos candidaturas de las mareas, como son Ferrol en Común, liderada por el actual alcalde, Jorge Suárez; y Marea de Ferrol, que son herederos de Marea Ártabra y que cuentan con varios apoyos dentro del Consello das Mareas, el alcalde de Santiago ha asegurado que existe una "hiperrepresentación en gran parte de la dirección".

Al respecto, ha incidido en que esta circunstancia "no se entiende en el espacio municipal", y ha apuntado que a esta disgregación de las candidaturas "se llega porque los colectivos y las partes no quisieron implicarse de manera importante".

Además, ha afirmado que "más allá de la simplificación de los debates", de los que va a "huir", Noriega cree que "la posición de Compostela Aberta es responsable" y "busca evitar un deterioro de espacio a nivel gallego" desde el "convencimiento de que a nivel local los espacios están consolidados y reconocidos".

Por otra parte, ha advertido de que el nuevo Consello das Mareas debe evitar "la toma de decisiones" que permite que sucedan "cosas como las de Ferrol, donde hay gobiernos ya constituidos y municipales, con perspectiva de poder continuar", mientras el propio espacio de las Mareas "alienta la creación de espacios paralelos" que "compiten con los gobiernos actuales".

MESA DE CONFLUENCIAS

Finalmente, el alcalde compostelano ha destacado que la mesa de confluencias tendría únicamente el objetivo de hacer "un contacto que responsabilice a la gente a participar luego del proceso ordinario", que tiene que ser "mimético como el anterior", y que tomaría sus decisiones a través del sistema de una 'persona-un voto'.

En este sentido, ha insistido en que "lo único que pretende es hacer un contacto y corresponsabilizar a las partes", algo que "ya se ha hecho en las últimas semanas con partidos y colectivos, además de con la propia En Marea".