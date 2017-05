Noriega confía en "recoger frutos" en la segunda parte del mandato, cuando decidirá si vuelve a presentarse

Publicado 20/05/2017 13:12:18 CET

Señala que la remunicipalización de la ORA y la grúa "sólo la puede parar" la justicia y avanza que intentará la del servicio de agua

"Me cuesta explicar cosas que pasan en nuestro espacio", asegura sobre En Marea y llama a "asumir" los errores cometidos por "todos y todas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cuando se cumplen dos años de la victoria de Compostela Aberta en las municipales de 2015, Martiño Noriega cree que su equipo de gobierno ha dejado atrás "la época más dura" por lo que confía en "consolidar las líneas abiertas" durante el primer tramo de mandato para poder "recoger los frutos" en la segunda parte. Será ahí, en el último año, cuando Noriega decida si vuelve a optar a la Alcaldía de la capital gallega en 2019.

En una entrevista concedida a Europa Press, el regidor compostelano, Martiño Noriega (A Coruña, 1975), confiesa que la primera mitad del mandato han sido "dos años muy duros" en los que su equipo tuvo que enfrentarse a la falta de "experiencia" en el trabajo de gobierno de gran parte de sus concejales y, además, a su consideración como "intrusos" en la institución "por una parte minoritaria pero influyente" de la ciudad.

"Hubo unas reacciones tan exageradas que fueron contraproducentes en la opinión pública. No resultaron creíbles las críticas permanentes. Las críticas permanentes también saturan a la gente, provocaron la situación contraria", afirma el regidor, que ve "una distorsión" entre "las críticas exageradas y lo que transmitía la gente por la calle".

Así, asegura que lo que percibe en el día a día de mano de los vecinos de Santiago es "que se empieza a ver el trabajo de estos dos años", cuyas "líneas principales" de la acción de gobierno "están ya activadas" y es preciso "consolidar". "Ahora toca recoger los frutos", ha apostillado.

Entre ellas, Noriega destaca la ejecución de los fondos europeos captados por el ayuntamiento en estos dos años, así como el desarrollo de "la nueva renta social" destinada a familias en riesgo de exclusión, la continuación de la actividad cultural "descentralizada" o "los mecanismos de participación puestos en marcha" como los presupuestos participativos.

"Estamos siempre con el horizonte de rendir cuentas a final de legislatura y decir: esto fue a lo que nos comprometimos, esto fue lo que hicimos; opinen ustedes vecinos si valió la pena o no", señala el alcalde santiagués.

Será ahí, en el último año del mandato, cuando Martiño Noriega decidirá si vuelve a presentarse como candidato a la Alcaldía de Compostela Aberta. "En su momento decidiré. Mi compromiso es hasta el final de la legislatura. Hasta entonces no lo voy a saber. No es una cuestión de cálculo, es de honestidad", asegura.

RECUPERACIÓN DE SERVICIOS

La semana en la que se cumplieron dos años de la victoria de Compostela Aberta (CA) ha sido una de las más plácidas para los de Martiño Noriega desde su llegada al Pazo de Raxoi. Tras la publicación de una encuesta el pasado fin de semana según la que CA consolidaría su ventaja sobre el PP, llegó el archivo de la causa abierta contra el concejal Jorge Duarte por un presunto trato de favor a locales de ocio, a lo que siguió la aprobación inicial de la remunicipalización del servicio de la ORA y la grúa en el pleno del pasado jueves gracias al apoyo del BNG.

"Esto solo lo puede parar una sentencia judicial, un juez", señala Noriega en referencia a la recuperación para gestión municipal de la ORA y la grúa, que, una vez aprobado inicialmente en pleno, se encuentra a expensas de que se resuelva un recurso presentado por una empresa que se presentó al concurso de adjudicación que fue anulado en 2015 y que dio origen al proceso de remunicipalización.

Preguntado sobre si sería un fracaso para su gobierno que finalmente este proyecto no pueda llevarse a cabo, Noriega asegura que "la derrota habría sido no haberlo intentado". "Nunca lo vamos a evidenciar como una derrota. En todo caso, si hay una sentencia judicial, no será por cosas imputables a estos meses de gobierno".

PRÓXIMO "RETO": EL AGUA

Así, apunta que el gobierno local intentará recuperar la gestión del servicio de agua una vez expire el contrato de concesión actual, que coincide en el tiempo con los últimos meses de mandato. "Tenemos dos años por delante y creo que es un tiempo razonable", ha indicado, para luego recordar que el gobierno ha encargado una auditoría para evaluar la asunción de este servicio y que existen conversaciones "informales" con los alcaldes de Teo y Ames sobre la posibilidad de una gestión conjunta.

La recuperación de servicios fue una de las principales propuestas con las que las candidaturas municipalistas irrumpieron en la política local en mayo de 2015. Para el alcalde compostelano, se trata de "una demanda social de recuperar soberanía en las instituciones" que no se limita a las ciudades 'del cambio' sino que también existe "en ayuntamientos gobernados por el PP".

No obstante, Martiño Noriega reconoce en su entrevista a Europa Press que existe un "corsé" creado "en los años de la crisis" para frenar las municipalizaciones: "las políticas de (Cristóbal) Montoro". "Hay muchas limitaciones para recuperarlos porque en la crisis se hizo una lectura: no es positiva la recuperación de servicios porque hay un afán de aumentar el espacio de la iniciativa privada en la gestión de lo público", añade.

EN MAREA Y LOS ALCALDES 'DEL CAMBIO'

Tras su victoria en Santiago en 2015, Martiño Noriega repitió en numerosas ocasiones que su compromiso con el cargo era por los cuatro años de mandato ante los rumores que lo situaban como candidato de la 'marea' en las elecciones autonómicas de 2016. Y es que el exregidor de Teo siempre estuvo en las quinielas para liderar la izquierda rupturista a nivel gallego.

"No soy ajeno a las expectativas creadas sobre mí en el ámbito nacional ya desde hace años. No son coincidentes con lo que son mis propias expectativas. No me puedo aislar de ese debate, pero mentiría si dijera que gasto un segundo en pensar en él", asegura.

Martiño Noriega, en su entrevista a Europa Press, ha recogido el guante lanzado por su homólogo en Ferrol, Jorge Suárez, quien la pasada semana llamó a los 'los alcaldes del cambio' a tratar de "limar las asperezas" surgidas en los órganos de dirección de En Marea.

Noriega coincide con Suárez en que la "carga simbólica" de los alcaldes de las 'mareas' puede servir para calmar las aguas en el seno del partido instrumental. "Seguramente tendremos que hacerlo. Me quedaría mucho más tranquilo si no tuviéramos que hacerlo porque significaría que todo iría mucho mejor".

EL LIDERAZGO NO ES "UN RECONOCIMIENTO ORGÁNICO"

El alcalde de Santiago expresó en su día sus discrepancias con la configuración de la coordinadora de En Marea, aunque, como matiza, no carga las culpas exclusivamente en las espaldas de Luís Villares, al que reitera su apoyo pese a que opina que "el liderazgo" de En Marea debe ser "coral" y "no se consolida por un reconocimiento orgánico".

"Fallamos todos y todas. No vale con decir que me gustaría algo que reflejara pluralidad si no te implicas. Los errores, para corregirlos, tenemos que asumir donde nos equivocamos, cada uno en lo suyo. Todos fallamos, seguramente también falló Luís (Villares)", ha expresado.

De este modo, el exportavoz de Anova reconoce que el espacio de confluencia "fue evolucionando" porque "había una demanda de gente que quería que eso pasara" y, "en menor medida", por los "aciertos de la gente que lo configuró desde dentro". "Me cuesta explicar fuera cosas que pasan en nuestro entorno. Y cuando no lo puedo explicar digo: algo falla".

Así, ha realizado un llamamiento a aparcar el "patriotismo partidario" de aquellos que entienden que las posiciones de los espacios que representan deber ser "hegemónicas" en un proyecto "plural" como En Marea. "No tienes por qué convencer que lo que tú piensas es lo ideal", remarca.