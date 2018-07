Noriega niega que busque posicionarse para liderar En Marea: "No tengo ningún tipo de ambición"

Actualizado 12/07/2018 14:57:11 CET

Afirma que será la coordinadora de CA quien encabece contactos "con mareas, partidos y dirección" para "impulsar" la renovación de En Marea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha negado que el movimiento de la formación que encabeza, Compostela Aberta, para liderar el proceso de renovación de En Marea sea un intento para posicionarse de cara a suceder a Luís Villares al frente del proyecto rupturista. "No tengo ningún tipo de ambición", ha afirmado el regidor.

Así se ha expresado Noriega este jueves, a preguntas de los medios en un acto celebrado en la capital gallega, en la jornada posterior a que la asamblea de Compostela Aberta diese luz verde a una resolución en la que la marea santiaguesa se ofrece para encabezar un proceso de renovación de En Marea.

La propuesta de la formación que gobierna la capital gallega desde 2015 llama a "corresponsabilizarse" a todos los agentes del espacio de la llamada "unidad popular" para la configuración de una "mesa de la confluencia". Además, pide el adelanto de las elecciones a los órganos de dirección del partido instrumental al mes de septiembre para que este proceso no coincida con el período "preelectoral" de las municipalistas.

Noriega ha encuadrado el gesto de Compostela Aberta en un acto de "responsabilidad" para ejercer "una labor de intermediación desde una posición que es la de reconocer que el Consello das Mareas no refleja la totalidad del espacio", como llevan denunciando ciertos sectores del universo rupturista desde la configuración de los órganos de dirección del partido instrumental, encabezados por Luís Villares, que goza del apoyo de Cerna, un sector no oficial de Anova y algunas mareas municipalistas.

"NO TENGO AMBICIÓN"

El regidor santiagués ha negado que con el movimiento de su formación se trate de posicionar su persona ante un posible relevo de Luís Villares al frente de En Marea. "Me llevo posicionando toda la vida, no necesito posicionarme para nada. No tengo ningún tipo de ambición; siempre estoy en la eterna huida", ha asegurado.

Noriega, que siempre ha figurado en las quinielas para convertirse en líder del espacio rupturista, fue una de las personas que avaló en el verano de 2016 la elección de Luís Villares para convertirse en candidato de En Marea para las pasadas elecciones autonómicas.

"Tengo querencia por algo que llevamos construyendo con muchas dificultades desde hace seis años, que es el proceso de unidad popular. Tenemos una responsabilidad; lo cómodo sería no ejercerla, pero preferimos vivir en el espacio de incomodidad porque es el único que puede cambiar el estado de las cosas", ha asegurado este jueves.

"ESTABLECER CANALES"

Así las cosas, el alcalde de Santiago ha apuntado que, una vez aprobada la propuesta por la asamblea de Compostela Aberta, el siguiente paso es "establecer canales con las mareas municipalistas, los partidos políticos y el propio espacio de En Marea" de cara a la configuración de una "mesa de la confluencia" que afronte el proceso de renovación del espacio rupturista.

Estos contactos serán asumidos por la coordinadora de la marea compostelana que, en palabras del regidor, se cree "habilitada" para "ejercer de palanca" a la hora de afrontar una "reconfiguración" de En Marea. "Lo hacemos desde una candidatura municipalista en la que todos desarmamos las posiciones de parte, aunque todos tenemos nuestros orígenes", ha afirmado Noriega, quien hace un año y medio dio un paso al lado en la formación a la que pertenece, Anova, para, según sus explicaciones, centrarse en su trabajo a nivel local.

ELECCIONES INTERNAS

En esta línea, ha puesto el foco en la necesidad de que "las partes" que configuran el universo de la 'unidad popular' se "corresponsabilicen" en base a un "proceso de elección" basado en "la filosofía un hombre/mujer; un voto".

Por ello, ha recordado que la propuesta de CA es que se adelanten a septiembre (el calendario oficial establece que tendrían que celebrarse en enero de 2019) las elecciones al Consello das Mareas; toda vez que ciertas voces del rupturismo consideran que los órganos de dirección del partido instrumental están controladas por sectores que no representan la "pluralidad" del conjunto del espacio político.

A renglón seguido, ha apuntado que no han recibido "ninguna respuesta oficial" acerca de la propuesta por parte de la dirección política de En Marea. Por su parte, este mismo jueves, Villares afirmó que la coordinadora tampoco había recibido un "comunicado oficial" del documento aprobado por la asamblea de Compostela Aberta.

"Tiene toda la lógica del mundo sacar un proceso de elección de la dirección de En Marea del calendario de las municipales. Por adelantarlo unos meses no pasa nada", ha subrayado el alcalde de Santiago.