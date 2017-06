Noriega pide "responsabilidad" al PP y a "Nerón Hernández" con las protestas okupas

Actualizado 12/06/2017 13:35:25 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha arremetido contra la "irresponsabilidad" del PP y de su portavoz local, Agustín Hernández, ante las protestas celebradas en la ciudad contra el desalojo del edificio okupado por el colectivo Escárnio e Maldizer. En este sentido, ha apostado por el "diálogo" sobre el conflicto y ha rechazado "echar gasolina al fuego", valorando la "resistencia pasiva" ejercida por los manifestantes del sábado.

"Nerón Hernández Fernández de Rojas está haciendo un papelón estas semanas en la ciudad", ha ironizado el regidor local, en declaraciones a los medios y comparando así al portavoz local del PP de Santiago con el mencionado emperador romano.

En respuesta a las palabras del propio Hernández este mismo lunes, en las que acusa al alcalde de actuar "con medias tintas" en el conflicto, Noriega ha reprochado al portavoz popular su intención "usurpar la representatividad de la institución con sesgo partidario" desde el desalojo del local okupado en el casco histórico, criticando que "no esté haciendo nada por facilitar la resolución" del problema. "Seguramente porque no le interesa que se solucione", ha añadido.

Martiño Noriega ha lamentado que el PP confunda "hacer oposición al gobierno municipal con hacerle oposición a la ciudad" y ha criticado "la utilización que se hizo de la institución", que ha puesto de manifiesto que "algunos entienden que en este país hay un régimen de partido único".

"No se le puede estar echando gasolina al fuego, nosotros no lo vamos a hacer. Es una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene una dinámica muy positiva y no vamos a interiorizar determinados guiones que algunos nos pretenden impostar", ha insistido.

En contraposición a la "irresponsabilidad" del PP de Santiago, Noriega ha valorado el comportamiento de los manifestantes del sábado "practicando la resistencia pasiva" y sin "deterioro del mobiliario" urbano.

El regidor local ha insistido, al respecto, en que el conflicto generado "se podría haber evitado trabajando responsablemente" y ha asegurado que continuarán "la interlocución y el diálogo" en lugar de "retroalimentar otro tipo de guiones" que no reflejan la normalidad de la ciudad de Santiago.