O novo delegado do Goberno promete diálogo para impor o "consenso" á "cripación"

Publicado 22/06/2018 20:35:28 CET

Feijóo insta ao socialista Javier Losada ao ser "o delegado de Galicia no Goberno"

A CORUÑA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

O novo delegado do Goberno en Galicia, o socialista Javier Losada, prometeu "escoitar e dialogar" para impor o "consenso" fronte á "crispación", durante o acto da súa toma de posesión que contou coa presenza, entre outros, do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Como referente, citou ao que tamén fose delegado do Goberno en Galicia, o intelectual Domingo García Sabell, mentres que insistiu en que será "incansable" no seu compromiso co "diálogo".

Por outra banda, avanzou o seu obxectivo de aplicar "os compromisos territoriais" do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e de traballar polo cumprimento de demandas como a chegada da AVE a Galicia.

Javier Losada citou tamén, na súa intervención, outros compromisos do Goberno como a loita pola igualdade e contra o terrorismo machista; a defensa do medio natural ou a recuperación da cohesión social.

En materia de financiamento territorial, insistiu na necesidade de buscar un financiamento "correcto, solidaria e coherente". "Convida e non condicionada polos avatares electorais", apostilou.

MOMENTO DE ENTENDEMENTO, PARA FEIJÓO

Pola súa banda, o presidente da Xunta instou a Javier Losada a ser non só o delegado do Goberno en Galicia, senón tamén "o delegado de Galicia no Goberno". Del,destacou, mentres, a súa "frutífera experiencia".

"É un político adecuado nun momento que esixe entendemento", apostilou. Mentres, Feijóo ofreceu "lealdade" ao Goberno "porque os retos da democracia española reclaman prudencia e altura de miras".

Así, no seu discurso, insistiu en que "todos somos Estado" e volveu a recalcar que Galicia "nese edificio común, sente plenamente realizada". Con todo, recoñeceu que o modelo territorial do que España se dotou "e que foi un acerto, agora débese renovar e adaptar".

Antes da súa intervención e da de Losada, o xa exdelegado do Goberno, Santiago Villanueva, destacou, entre outros logros da súa etapa á fronte deste organismo, os "índices de seguridade" en Galicia. Mentres, citou "feitos luctuosos" como "o drama das vítimas de violencia de xénero ou a secuela dos incendios forestais".

O acto reuniu a unha ampla representación de distintos ámbitos da sociedade, entre eles aos alcaldes da Coruña e Vigo, Xulio Ferreiro e Abel Caballero, respectivamente, ademais de ex ministros socialistas como o de Fomento, José Blanco.