La nueva jornada de huelga de examinadores de tráfico causa la suspensión de otras 400 pruebas

Actualizado 10/07/2017 12:07:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva jornada de huelga de examinadores de tráfico convocada este lunes ha vuelto a tener un seguimiento mayoritario de 41 de los 43 examinadores en la Comunidad gallega, y ha supuesto la suspensión de nuevo de unas 400 pruebas de circulación en Galicia.

Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, la delegada en Galicia de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, que también es miembro del comité de huelga, quien ha explicado que en Galicia esta jornada han acudido a trabajar un examinador en A Coruña y otro en Pontevedra.

Desde el inicio de la huelga, según los datos de Asextra, se han suspendido en Galicia una media de 300 pruebas de conducción cada jornada de paro --entre 300 y 400--.

Fernández ha manifestado que las movilizaciones de los examinadores "continúan con más fuerza si cabe" y ha lamentado que "la situación está enquistada por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT)" ya que "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" para resolver el conflicto para desconvocar la huelga que se mantiene hasta el 31 de julio de lunes a miércoles.

Al respecto, la delegada en Galicia de Asextra ha recalcado que por parte de la DGT "dan por solucionado el conflicto con el anuncio de la oferta de empleo" que, según sostiene Vanesa Fernández, "no responde a ninguna de las demandas".

CALENDARIO

En este sentido, Fernández ha recordado que durante el mes de julio mantendrán las tres convocatorias de huelga semanales, mientras que en agosto, ya que la mitad del personal estará de vacaciones y muchas jefaturas cierran, si no hay una solución la huelga pasará a tener carácter indefinido desde septiembre.

"No hay ninguna propuesta encima de la mesa", ha lamentado la delegada de Asextra en Galicia, quien ha pedido por parte del comité de huelga a la DGT que no les haga "perder el tiempo" si no tienen ninguna propuesta para solucionar el conflicto laboral.