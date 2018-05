El número de médicos colegiados aumenta un 1,7% en 2017 en Galicia y el de enfermeros sube un 0,6%

Publicado 30/05/2018 11:44:31 CET

La tasa de facultativos se sitúa en 5,1 por mil habitantes en la Comunidad gallega, por debajo de la media estatal de 5,44

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El número de médicos colegiados ha aumentado un 1,7 por ciento en 2017 en la comunidad de Galicia, mientras que el de enfermeros se ha incrementado ligeramente en un 0,6%.

Así consta en la 'Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados' correspondiente a los datos de 2017, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se refleja que en 2017 había 13.792 médicos colegiados, de los cuales 12.016 no estaban jubilados y 1.776 sí.

La evolución ha sido ascendente en la Comunidad gallega desde 2013, cuando había 13.002; en 2014 se registraron 13.072, un total de 13.294 en 2015 y 13.559 de 2016.

La tasa de médicos colegiados se situó en 2017 en Galicia en 5,1 por mil habitantes, por debajo de la media nacional de 5,44, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Según el INE, el número de médicos colegiados en 2017 aumentó en todas las comunidades autónomas y sólo se redujo en la ciudad autónoma de Melilla (-0,3%). Los mayores incrementos respecto al año anterior se dieron en Canarias (3,5%), Región de Murcia (3,2%) y Andalucía (2,8%).

Por el contrario, los menores aumentos se registraron en Extremadura (1,0%), Cantabria (1,3%) y Principado de Asturias (1,4%). En cuanto a las comunidades con mayores tasas de médicos colegiados en 2017 fueron Madrid y Aragón (6,70 por cada 1.000 habitantes en ambas) y Comunidad Foral de Navarra (6,33). Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (3,39) y Ceuta (3,85) y Castilla La Mancha (4,27) presentaron las tasas más bajas.

Si se considera la tasa de médicos colegiados no jubilados, Comunidad de Madrid (6 por 1.000 personas), Aragón (5,61) y Comunidad Foral de Navarra (5,44) también dispusieron del mayor ratio por habitante. Por su parte, las ciudades autónomas de Melilla (3,15) y Ceuta (3,54) y Castilla La Mancha (3,75) presentaron los menores ratios.

ENFERMEROS

En cuanto a los enfermeros colegiados, en 2017 el número se situó en 14.295, frente a los 14.211 de 2016. La tendencia ha sido creciente desde 2014, al pasar de 14.059 en 2013 a 13.954 en 2014; tras lo que subió a 14.023 en 2015.

La tasa de enfermeros colegiados en Galicia correspondiente a 2017 ha sido 5,29 por mil habitantes, por debajo de la media nacional de 6,43, según consta en la estadística del INE.

En el caso de enfermeros, el número de colegiados en 2017 aumentó respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos correspondieron a la Comunidad Foral de Navarra (23,0%), Andalucía (5,5%) y Canarias (4,6%).

Por su parte, La Rioja (0,5%), Galicia (0,6%) y Comunidad de Madrid (0,8%) registraron los menores aumentos. Las comunidades autónomas con las mayores tasas de enfermeros colegiados fueron Comunidad Foral de Navarra, con 10,48 por cada 1.000 habitantes (8,68 no jubilados); Comunidad de Madrid, con 7,87 (6,7 no jubilados) y Cantabria, con 7,85 (6,34 no jubilados).

Por su parte, Región de Murcia, con 4,30 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes; Andalucía, con 5,15 e Islas Baleares, con 5,28, presentaron las menores tasas.

RESTO DE COLEGIADOS

En cuanto al resto de profesiones, los ratios más elevados de farmacéuticos colegiados por cada mil habitantes se situaron en 2,28 en Comunidad Foral de Navarra; 1,94 en Comunidad de Madrid y 1,86 en Galicia (1,65 no jubilados).

Las mayores tasas de fisioterapeutas se presentaron en Comunidad de Madrid, con 1,53 por cada mil habitantes; 1,31 en Principado de Asturias y 1,31 Cataluña.

Las tasas más elevadas de dentistas colegiados correspondieron a Comunidad de Madrid, con 1,25 por cada mil habitantes; País Vasco, con 0,85 y Principado de Asturias, con 0,82.

Mientras, las tasas más altas de psicólogos con especialidad sanitaria fueron de 1,63 por mil habitantes en Comunidad de Madrid; de 0,97 en la ciudad autónoma de Melilla y de 0,92 en Principado de Asturias.

Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana presentaron las mayores tasas de ópticos-optometristas colegiados, con unas tasas de 0,50; 0,47 y 0,45 por cada mil habitantes, respectivamente.

Las comunidades con mayores tasas de logopedas colegiados fueron Región de Murcia, con 0,39 por 1.000 habitantes; Cataluña, con 0,36 y Cantabria, con 0,26. Los podólogos registraron las tasas más altas en Extremadura, con 0,29; Comunidad de Madrid, con 0,22 y Comunitat Valenciana, con 0,19.

Las comunidades con mayores tasas de protésicos dentales colegiados fueron Cantabria, con 0,25 por 1.000 habitantes; Comunitat Valenciana, con 0,23 y Aragón, con 0,22.

En cuanto a los dietistas nutricionistas Comunidad Foral de Navarra tuvo la tasa más alta, con 0,4 por cada 1.000 habitantes. Le siguieron Cataluña, con 0,17 y Aragón, con 0,14.

Por último, las tasas más altas de terapeutas ocupacionales colegiados fueron de 0,51 en Extremadura; de 0,38 en Aragón y de 0,25 en Comunidad Foral de Navarra.