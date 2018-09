La oposición pedirá que Feijóo comparezca en la comisión de investigación que creará por los "recortes" en sanidad

Publicado 14/09/2018 12:36:30 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los tres grupos de la oposición --Ana Pontón (BNG), Luís Villares (En Marea) y Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG)-- han presentado la petición conjunta para que se constituya, en la Cámara gallega, una comisión de investigación sobre los "recortes" en sanidad a raíz de la muerte de una persona en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada cuando no había ningún médico.

La última reforma del reglamento del Parlamento permite a la oposición constituir de forma automática una comisión de investigación por legislatura y, en este sentido, han pedido al PP que no "boicotee" el desarrollo de este órgano parlamentario con su mayoría absoluta. Así, una de las comparecencias que pedirán serán la del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, junto con otros colectivos implicados --como colegios médicos-- y plataformas de defensa de la sanidad pública.

En la comisión --cuya petición se hará formalmente el lunes--, los grupos de la oposición también aspiran a esclarecer no solo lo ocurrido en el PAC de A Estrada, sino también casos como las muertes de enfermos de hepatitis C, un caso que ya investiga la justicia y por el que están imputados por homicidio dos altos cargos del Sergas. "Queremos que todo el mundo tenga voz en esta comisión", ha manifestado, en su intervención, el portavoz parlamentario socialista, quien también ha apuntado la necesidad de analizar los problemas de pediatría y los cambios en las áreas sanitarias (después de la supresión de las comarcales).

Luís Villares ha advertido de que el fallecimiento de un hombre en el PAC de A Estrada "fue la gota que colmó el vaso". "Sabemos que no fue el primero, pero esperamos que sea el último", ha subrayado, antes de reprobar la situación "infame" de la situación de la sanidad y quien ha criticado la "soberbia" del PP que "no está dispuesto a escuchar al país que sufre".

"La política sanitaria de Feijóo está acabando con la salud de la ciudadanía. Y la ciudadanía de Galicia está harta y nos pide que reaccionemos", ha aseverado Villares, quien ha preguntado si "vale la pena todo este ahorro en términos de vidas humanas" para responder que "no" y que "no debería estar en política nadie" que no lo crea así.

"Estamos hablando de algo tan importante como el derecho a la salud de las personas, que es tanto como hablar del derecho a la vida de las personas", ha manifestado la diputada nacionalista en la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, en la que ha denunciado que está "devaluando" la sanidad. Ana Pontón ha indicado que llevan "mucho tiempo diciendo que los recortes matan".