Padres de Brión (A Coruña) no enviarán a sus hijos a clase "si no hay el profesorado" para una educación "de calidad"

Publicado 15/09/2018 11:24:48 CET

El conselleiro de Educación asegura que el número de docentes del IES es suficiente "si los inspectores así lo aseguran"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directiva de la asociación de madres y padres (ANPA) del IES de Brión (IES) decidió este viernes, en una asamblea, que el lunes "no enviarán" a sus hijos a clase "si no hay el profesorado necesario para garantizar una educación de calidad".

En un comunicado, esta organización proclama que "no habrá normalidad en el arranque de curso" en el centro: "No vamos a participar en una presentación de grupos que no atienden a las necesidades del alumnado".

Y es que, tal y como informa el ANPA, en la mañana del mismo viernes, una inspectora de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria visitó el centro y aseguró que, a pesar del "aumento del alumnado", podría funcionar perfectamente con la misma cifra de docentes pero "optimizando" los recursos. "Su receta es recortar", censuran las familias.

Según los padres, el director del IES les dijo que "se ven obligados a configurar horarios en los que no habrá espacio para la atención a la diversidad ni para asignaturas optativas" de "gran éxito" como robótica "sin los tres profesores" que se solicitan. No obstante, el director "garantizó que se mantendrían, en todo caso, las optativas que puntúan en las pruebas de acceso a la universidad".

De igual modo, el ANPA advierte de que, con la "masificación" de los grupos de 4º de ESO, hay un "riesgo" de "aumentar la conflictividad". En relación con este asunto, la inspectora les trasladó, tal y como afirman, que "no le constan incidentes" en el centro.

CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN

Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha reivindicado este sábado, en declaraciones a los medios, que "en toda Galicia se aplican unos criterios técnicos" para asignar profesores "sin ningún tipo de decisión arbitraria".

"Entiendo las reivindicaciones de las familias, que siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero insisto en que no es una decisión arbitraria", ha subrayado. En este sentido, Rodríguez ve "claro" que el profesorado del IES de Brión es suficiente "si los inspectores así lo aseguran".

En todo caso, el conselleiro ha valorado que "la inmensa mayoría" de centros educativos gallegos "van a comenzar las clases sin ningún tipo de problema", por lo que ha reducido el de Brión a un caso "concreto" en el que hay "divergencias" entre padres e inspección.