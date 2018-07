El Parlamento juzgará esta semana la continuidad de Otero al frente del Valedor

Actualizado 03/07/2018 17:02:39 CET

La oposición reclama su dimisión antes de la sesión plenaria y el PPdeG no avanza su postura y pide "escuchar" sus argumentos

La continuidad de Milagros Otero al frente del Valedor do Pobo será juzgada esta misma semana por los grupos del Parlamento de Galicia, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase por sentencia, sobre la que cabe recurso, el nombramiento del jefe de servicio de Administración y Personal por "desviación de poder".

La alto comisionado revocó este nombramiento a M. Puy Fraga, hermana del portavoz parlamentario del PPdeG, este mismo lunes, tres días después de que trascendiese la sentencia del alto tribunal gallego. Además, pidió su comparecencia ante la Comisión de Peticións --la que tiene asignadas las relaciones del Parlamento con la defensoría gallega--, si bien formalmente han tenido que pedirla los grupos.

Es la primera vez que la Cámara gallega se enfrenta a esta situación, aunque hay un precedente similar con Benigno López, que presentó su dimisión como valedor tras unas polémicas palabras sobre los recortes económicos y la ley de dependencia.

En mayo de 2015, se había llegado a plantear la reprobación del magistrado del TSXG por parte de la oposición --en la que estaban socialistas y nacionalistas-- y el BNG había registrado una petición para que se celebrase la Comisión de Peticións. Pero antes de que se tramitasen las iniciativas de los grupos, López dimitió --antes lo hizo una vicevaledora suya por discrepancias con él-- y la Presidencia de la Cámara declaró vacante, el 16 de mayo, el puesto.

En este escenario, el jueves será la primera cita parlamentaria en la que se abordará la situación, con la comparecencia de la valedora ante los grupos para explicar la provisión de la plaza, por el sistema de libre designación, anulada por el TSXG. El formato, pese a las protestas de la oposición que querían uno más amplio, será el habitual para los informes del alto comisionado, de manera que los grupos solo tendrán cinco minutos para su postura.

DEBATE SOBRE CESE SIN ELLA

Ya sin la valedora en la sala de comisiones, puesto que así lo recoge el reglamento y no hay posibilidad de que se quede, aunque ella lo pidiese --según las explicaciones dadas por los letrados a los miembros de la comisión--, los grupos fijarán su postura sobre su cese. Pero, aunque emitirán su opinión y toda la oposición pide a Otero que deje la institución, no será hasta el pleno de la semana que viene cuando se vote sobre si debe abandonar la defensoría gallega.

El PPdeG es el único grupo que no ha adelantado su posición y considera que primero hay que "escuchar" los argumentos de la valedora, quien reconoció --según recoge la sentencia-- que se apartó del proceso de selección por la relación que mantiene con el padre de Puy Fraga, de quien fue su discípula en la universidad.

Así las cosas, la segunda parte será en el pleno que se celebrará los días 10 y 11 de julio. Concretamente, a primera hora del martes se debatirán las propuestas de cese del cargo que han registrado los grupos de la oposición, pero el cargo solo se puede revocar con los votos de 3/5 del hemiciclo, es decir, cualificada de al menos 45 diputados.

De este modo, solo con los votos del PPdeG, al menos con once de ellos, Milagros Otero dejaría su puesto. Por ello, es clave la postura que defenderán los populares el próximo jueves, cuando por primera vez tendrán que pronunciarse obligatoriamente sobre la continuidad de Milagros Otero en la institución que vela por el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En las sucesivas ruedas de prensa posteriores a la junta de portavoces, los portavoces parlamentarios de la oposición ya han tenido ocasión de expresar sus críticas a la continuidad de Otero en el cargo y, con mayor o menor contundencia, le han pedido que dimita antes de que el hemiciclo gallego se posicione.

"Tenemos al zorro al cuidado de las gallinas", ha dicho el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quien ha cuestionado que el PP "no" tiene en su "diccionario el verbo dimitir". "Así que irá al pleno la valedora del PP, digo valedora do Pobo", ha ironizado.

Villares ha criticado que no haya turno de réplica en el debate. "No, no; queremos debatir y poder refutar los argumentos que vaya a dar el PP para mantener en su puesto a esta señora", ha dicho, dando por hecho que los populares van a sostener a Otero en su puesto.

"Al PP le valió la valedora; a la valedora le vale el PP; pero a Galicia no le vale la valedora", ha incidido Villares, quien ha apostillado que "no puede seguir ni un minuto más, pase lo que pase con el PP en el pleno". "Tenemos una valedora do Pobo que pensaba que era una valedora de colocación", ha sentenciado el portavoz de En Marea, quien ha tildado la situación de "vergüenza política y moral".

"RECAPACITAR"

Xoaquín Fernánez Leiceaga, por parte del PSdeG, ha considerado que la valedora debería "marcharse", porque la sentencia es "muy dura" contra ella. Dicho esto, recordó que si la votación alcanza la mayoría suficiente, tendrá que irse forzosamente.

"En nuestra opinión, la valedora debería marcharse porque la sentencia es muy dura con la valedora y con su actuación. Tiene tiempo de aquí al martes para marcharse, pero sino espero que todos los grupos lleguemos a la misma conclusión", ha manifestado Leiceaga.

El portavoz parlamentario también ha mencionado que Otero ya ejecutó la sentencia al revocar el cese, algo que ha considerado que significa que "reconoce" la razón del fallo judicial. "Si recapacita y piensa con claridad, debería renunciar a su condición y abrir una nueva fase en la defensoría, que sería mejor para todos", ha concluido.

"GRAVEDAD DE LOS HECHOS"

"La gravedad de los hechos", ha dicho la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, es la que argumenta que los nacionalistas hayan pedido la votación de su cese. "Vemos con mucha preocupación que Milagros Otero pueda seguir un minuto más tras una sentencia que deja claro que usó su cargo para enchufar a la hermana de Pedro Puy", ha señalado.

Pontón ha indicado que hubo "abuso de poder" y "todo eso la inhabilita" para seguir en su puesto, ya que su función es "velar por los derechos fundamentales". Está "inhabilitada para poder seguir al frente", ha argumentado, al "incumplir de facto" su labor.

Al igual que los otros miembros de la oposición, sostuvo que la valedora "aún puede asumir su responsabilidad y no seguir dañando" la institución. "Llamamos al PP a que no sea cómplice de una actitud quee es inasumible", ha apostillado Pontón, quien no pasó por alto que fue nombrada con los votos de populares y socialistas, pese a que el BNG "decía que no era la persona adecuada" para ese puesto.

Y del mismo modo que hizo después Villares, Ana Pontón hizo referencia al "enchufismo", que "reproducen viejas prácticas caciquiles" en la "Diputación de Ourense", en referencia a la última sentencia. "Si no dimite motu proprio, este Parlamento la debe cesar de forma clara", ha resuelto.

ESCUCHAR A LA VALEDORA PRIMERO

"Como no puede ser de otra manera, entendemos que acierta viniendo a comparecer y trayendo a esa comparecencia en el plazo más breve posible", ha manifestado, por su parte, Pedro Puy.

El portavoz parlamentario popular ha invitado a "escuchar" a Milagros Otero primero. "Será debatido en la sesión previa al pleno. Vamos a escuchar con respeto lo que dice la valedora", ha sentenciado.