Pedro Puy defiende el "comportamiento ejemplar" de Feijóo y señala que en el PPdeG "no hay denuncias por corrupción"

Publicado 23/04/2017 17:45:49 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, ha defendido el "comportamiento ejemplar" del presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ya que en Galicia "no hay denuncias por corrupción".

En una semana marcada por los casos de corrupción que salpican a los populares de Madrid, Pedro Puy, en una entrevista en la Cadena Ser este domingo, ha remarcado que tiene plena confianza en el trabajo del presidente gallego

"Hasta donde yo sé el presidente de la Xunta tiene un comportamiento ejemplar. Es más, todo lo que está haciendo en el ámbito judicial demuestra que cuando no hay ningún tipo de acusación quiere decir que las cosas se están haciendo de acuerdo con lo que marca a norma", ha manifestado.

Con todo, ha expresado que la corrupción es un problema que afecta "a todos" los partidos políticos, al tiempo que ha expresado su "confianza" en la justicia.

"PANDILLA DE BORREGOS"

En la entrevista, Puy también ha sido preguntado por sus diferencias con el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, sobre el caso del cartel de carnaval de la ciudad de A Coruña por el que está siendo investigado el concejal de Culturas, José Manuel Sande.

"En nuestras declaraciones dijimos que estábamos completamente de acuerdo con el respeto a las actuaciones judiciales, esta fue la reflexión, y el señor Tellado se centró en una actuación más específica de la justicia y yo hice una reflexión más amplia", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que dentro del PP "las diferencias no son tantas" porque "en contra de lo que a veces se quiere dar o decir por ahí, no es una pandilla de borregos". "Lógicamente todos tenemos nuestras opiniones sobre asuntos concretos. En este caso además no discrepamos tanto", ha indicado.

FUTURO

Por otro lado, ha ligado su futuro político al de Feijóo, cuya decisión de presentarse a la reelección al término de la legislatura "afecta a todos los que están en su proyecto".

"En política, ya no digo un año, pero varios meses es mucho tiempo y tres años muchísimo. Ahora estamos pensando en otras cosas en hacer o qué toca hacer. Nadie está pensando en estas cosas. Yo lo que entiendo es que ni siquiera el señor Feijóo sabe si esta será su última legislatura porque hay muchos factores que pueden incidir".

Asimismo, ha asegurado que su papel en el "proyecto" es "más provisional". "Si mañana o pasado piensan que hay otro mejor, yo no tengo inconveniente en dejarlo", ha apostillado.

CARMEN SANTOS

Por último, el portavoz parlamentario del PP en la Cámara gallega se ha referido al enfrentamiento que mantiene su grupo con la diputada de En Marea y secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, a la que los populares no consideran una "interlocutora válida" por una polémica surgida en redes sociales hace dos meses.

Así las cosas, Puy ha avanzado que el grupo parlamentario del PP abordará este lunes en una reunión la relación con Santos, de la que opina que tienen actitud "muy peligrosa haciendo graves acusaciones a la vez que pretende negociar propias de una forma predemocrática de hacer política".