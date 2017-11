La película 'L'insulte', de Ziad Doueiri, gana la XXXI edición del festival Cineuropa

Publicado 29/11/2017 11:16:26 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'L'insulte', de Ziad Doueiri, ha resultado ganadora de la XXXI edición del festival Cineuropa tras superar a 'Lucky', de John Carroll Lynch, y 'Visages Villages', de Agnès Varda y JR.

De ello ha dado cuenta la organización del festival compostelano a través de un comunicado, en el que ha apuntado que el filme vencedor logró del público un 8,56.

'L'insulte', una mirada reflexiva al conflicto que lleva años enfrentando a palestinos y cristianos libaneses, también obtuvo este año el premio al mejor actor en el Festival de Venecia y el premio del público del American Film Institute.

"Es cine político y, al tiempo, emanación de una lucha individual por la dignidad", tal y como lo describió el director de Cineuropa, José Luis Losa, quien ve en la victoria de este filme "una continuidad entre los valores del público y la temática reivindicativa" de esta edición.

PREMIOS JURADO JOVEN

En paralelo, en la primera edición del Xurado Novo de Cineuropa, el premio fue para 'A fábrica de nada', del portugués Pedro Pinho.

Además, este jurado compuesto por siete jóvenes ha distinguido la dirección de Lynne Ramsay en la película 'You were never really here'.

El mejor guion ha recaído en Michael Haneke, por 'Happy end'; mientras el premio 'Derechos Humanos' fue para 'Estados Clandestinos', de Marc Iglesias y Paula Monteiro.

Como mejor actriz ha sido galardonada Laetitia Dosch, por el filme 'Jeune Femme'; y en categoría masculina el reconocimiento se ha dirigido a Meinhard Neumann, actor en 'Western'.

Finalmente, el premio especial del jurado ha sido para la película 'Tesnota / Closeness', dirigida por el ruso Kantemir Balagov.