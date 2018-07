Los permisos de paternidad en Galicia aumentaron un 6,6% hasta junio, mientras que los de maternidad bajaron un 5,73%

Publicado 26/07/2018 12:14:26 CET

El número de excedencias por cuidado de familiares se incrementó un 18,37% en este semestre, hasta las 24.520

VIGO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha tramitado entre enero y junio de este año un total de 6.549 prestaciones por maternidad y 6.150 por paternidad en la Comunidad Autónoma de Galicia, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recogidos por Europa Press.

Además, la cantidad destinada a prestaciones en la comunidad gallega fue en este primer semestre del año de 34 millones de euros en las de maternidad, lo que supone un descenso interanual del 2,2%, y de un total de nueve millones en las de paternidad, lo que representa un incremento del 12,3%.

Así las cosas, Galicia abarcó 6.549 procesos por maternidad de los 127.348 registrados en el conjunto nacional en los seis primeros meses del año. Esto supone un descenso en Galicia del 5,73% respecto al mismo periodo del año anterior. Del total, 6.385 han sido percibidas por la madre (un 6,1% menos) y 164 por el padre (un 10,1% más).

Por provincias, A Coruña es la que registra la cifra más alta, con 2.857 procesos que supusieron 15,5 millones de euros, seguida de cerca por Pontevedra, con 2.386 procesos y 12,1 millones. Muy por detrás se sitúan Lugo (con 775 procesos y 3,9 millones) y Ourense (531 procesos y 2,5 millones).

A Coruña es también la que tiene mayor representación de los padres con maternidad, con 93, cifra que representa un crecimiento del 24%; no obstante, el aumento más pronunciado en padres beneficiados por procesos de maternidad se produjo en Pontevedra, con un 36,11% más.

De acuerdo con los datos del Ministerio, de las mujeres que han dado a luz entre enero y junio de este año en Galicia, 5.968 no comparten la prestación por maternidad en la modalidad contributiva y 78 sí; mientras que en la modalidad no contributiva solo se registraron tres que no comparten (todas ellas en A Coruña).

PATERNIDAD

En lo que refiere a los procesos por paternidad, en el conjunto de España hubo un total de 127.661 durante este periodo, de los que 6.150 fueron de Galicia. Esto supone un aumento en la Comunidad gallega del 6,6% respecto al mismo semestre del año anterior, y un gasto de nueve millones de euros (un 12,3% más).

Estos datos no reflejan aún la entrada en vigor de la ampliación de cuatro a cinco semanas de esta prestación, en vigor desde el pasado 5 de julio con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, una medida que fue pactada por PP y Ciudadanos.

En el desglose por provincias, A Coruña también registra las mayores cifras, con 2.675 procesos por paternidad y un importe de cuatro millones, seguido por Pontevedra (2.147 procesos y 3,2 millones), Lugo (806 y casi un millón) y Ourense (522 y 700.000 euros), siendo el mayor incremento el registrado en Lugo, con una tasa positiva de más del 27%.

EXCEDENCIAS POR CUIDADO FAMILIAR

Finalmente, el informe del Ministerio arroja que la cifra de trabajadores en Galicia que hasta el mes de junio solicitaron excedencia para atender al cuidado de hijo o menor acogido o de otros familiares fue de 670, es decir, 104 personas más, que representan un aumento del 18,37%. Del total 580 son mujeres y 90 hombres.

Por provincias, de nuevo se sitúa a la cabeza A Coruña, con 319 excedencias, y siguen por detrás Pontevedra (195), Lugo (92) y Ourense (64). En este caso también es Lugo la provincia que registra un mayor incremento, con una variación interanual del 95,7%; después Pontevedra con el 21,9%, luego Ourense con el 14,3% y finalmente A Coruña, con un 5,3%.

CONJUNTO ESTATAL

En el conjunto estatal, el número de procesos por paternidad entre enero y junio de 2018 ha sido de 127.661, casi un 4,5% más que en el mismo periodo del año pasado, y el coste asciende a más de 202 millones de euros, lo que supone un 10,99% más que en el primer semestre de 2017, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Sin embargo, los permisos de maternidad han experimentado un descenso del 5,48% entre enero y junio de 2018, y el gasto bajó hasta los 730,7 millones de euros, un 1,73% menos que en ese periodo de 2017. En total, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gestionado 127.348 prestaciones económicas por maternidad hasta junio de este año.

Del conjunto de prestaciones reconocidas, la mayor parte (124.886) corresponden a permisos disfrutados por la madre, mientras que 2.462 permisos de maternidad han sido disfrutados por el padre. La cuantía de esta prestación es equivalente al 100% del salario y se abona directamente por el INSS durante las 16 semanas de permiso (ampliables en caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo).

Por otro lado, hasta junio de 2018 se han registrado 24.520 excedencias para atender al cuidado de hijo o menor acogido o para el cuidado de otros familiares. De ese total, 22.078 corresponden a solicitudes presentadas por mujeres y 2.442 por hombres. La variación interanual ha sido de 4,46%, lo que supone un aumento de 1.047 excedencias más que en 2017.