Personal de PACs de Vigo denuncian que el Sergas "en vez aumentar recursos" les "sobrecarga"

Actualizado 27/06/2018 17:43:08 CET

Afirman que "la mala gestión" de Sanidade repercute en su vida personal y les hace sentirse "desprotegidos, y en cierto modo secuestrados"

VIGO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de los puntos de atención continuada (PACs) del área sanitaria de Vigo han denunciado "mala gestión" en recursos humanos por parte del Sergas, toda vez que "la carga de trabajo va en aumento y los derechos de los trabajadores no hacen más que disminuir". Ante ello, han manifestado sentirse "desprotegidos, y en cierto modo secuestrados, por la administración".

En una rueda de prensa este miércoles, la médico de familia en el PAC de O Porriño Elisa Ausín, ha mantenido que la situación laboral de los trabajadores de este servicio es "especialmente penosa", lo que se acrecenta en verano, con el "aumento de la carga asistencial". "En los PACs sufrimos de primera mano las carencias a la hora de cubrir los puestos", ha asegurado.

En relación con ello, ha explicado que el cerrar las consultas de adultos y pediatría de atención primaria por las tardes durante el verano, "inevitablemente sobrecarga a los PACs, que ya de por sí están saturados". A ello, ha agregado que en verano el área de Vigo es "una zona de destino vacacional". "Los profesionales estamos al borde del colapso", ha asegurado.

Tal y como ha remarcado, esta situación "no es nueva", sino que lleva "años gestándose", puesto que hay un "elevado número de jubilaciones en el ámbito extrahospitalario y no hay posibilidad de cobertura" porque los "contratos precarios han alejado a los profesionales de querer trabajar en atención primaria". "No es falta de trabajo, sino las condiciones en las que se ofrece", ha sellado.

En este ámbito, ha advertido que "esta situación es muy peligrosa en aras de proteger la calidad asistencial que se le presta a los pacientes de esta zona". "No podemos consentir que continúe parapetándose en los trabajadores para la mala gestión de los recursos humanos", ha remachado.

Ante esta situación, los trabajadores y la administración iniciaron negociaciones en febrero, por las que ya han mantenido tres reuniones, si bien Ausín ha criticado que "no" avanzan. "Los meses pasando y no estamos sacando nada en limpio", ha denunciado, a colación de lo que ha avisado que harán nuevas movilizaciones.

VIDA PERSONAL

Según ha manifestado la doctora, "la mala gestión" de la administración en el ámbito de los recursos humanos está repercutiendo en la "vida personal" del personal. Así, ha censurado que no les facilitan la conciliación y algunos profesionales se han visto "obligados" a pedir una reducción de jornada para poder cuidar de sus hijos pero les "ha sido denegada".

De igual manera, ha criticado que la política de disfrute de las vacaciones en verano "es muy restrictiva"; que se les "niega" la posibilidad de solicitar días de libre disposición, excedencias y permisos sin sueldo. Mientras, ha aseverado que las presencias se han visto "incrementadas de forma arbitraria dependiendo del profesional y del PAC en el que se encuentre".

En este sentido, los trabajadores han explicado que la solución pasaría por mejorar las condiciones del personal eventual, aumentar las plazas de residentes e incrementar las plazas de estudiantes de medicina.

HACER MÁS CON MENOS RECURSOS

El médico de Atención Primaria y delegado de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, ha apuntado que este conflicto en la atención primaria se debe a un "déficit de recursos y falta de previsión de la administración" que "está sobre cargando a los trabajadores", lo que "tiene que ver con la estrategia de hacer más con menos recursos".

A mayores, ha denunciado que la administración "no hizo los deberes y presiona más a los trabajadores que ya tiene", a lo que ha agregado que "se está deteriorando la imagen de Atención Primaria, y eso va a dificultar formar profesionales y ofrecer contratos dignos para que estos profesionales puedan trabajar".