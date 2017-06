Piden seis años de prisión para un septuagenario ourensano acusado de abusos continuados a una menor

Publicado 07/06/2017 15:21:57 CET

La defensa reclama la libre absolución por considerar que los hechos no quedaron probados durante el juicio

OURENSE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía y acusación particular han reclamado seis años de prisión para un septuagenario acusado de abusar sexualmente de una menor que estaba al cuidado de su mujer, cuando ésta no se encontraba en casa. La defensa ha reclamado la libre absolución por considerar que no han quedado probados los hechos.

El hombre, J.V.V., ha negado las acusaciones y ha respondido a las preguntas de acusación y defensa durante el juicio celebrado a puerta cerrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense.

Acusación particular y Fiscalía consideran probado que el acusado es responsable de un delito continuado de abusos sexuales a una menor de edad, vecina del mismo inmueble, cuando quedaba a cargo de su esposa entre mediados de 2014 y enero de 2016.

Según el escrito de Fiscalía, al que se ha adherido la acusación particular, el acusado sometió a la menor a tocamientos "un número intederminado de ocasiones" en el salón de su casa aprovechando cuando su esposa salía para realizar las compras o por cualquier otro motivo doméstico.

Fiscalía y defensa particular han incidido que en esos momentos el hombre tocaba a la menor, tanto por encima como por debajo de su ropa, sin uso de violencia o intimidación.

En su escrito, Fiscalía también ha relatado que el acusado llegó a bajarse los pantalones e instar a la menor a que le tocara el pene, y que esta petición fue rechazada por la víctima.

LA DEFENSA PIDE LA LIBRE ABSOLUCIÓN

Las dos acusaciones han coincidido en reclamar seis años de prisión y el pago de las costas procesales, por apreciar que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales. La acusación particular también reclama el pago de una multa de 20.000 euros.

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del acusado por considerar que los hechos de los que se le acusa no han quedado probados.