Piratería, terrorismo y tráfico de personas y drogas, principales retos en seguridad marítima para los expertos

Publicado 09/11/2017 13:38:01 CET

El almirante Fernando del Pozo pide adaptar las normativas a los problemas actuales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La piratería, el terrorismo marítimo y el tráfico de personas, drogas y armas son los principales retos a los que se debe enfrentar la legislación y la seguridad marítima tanto en España como en el ámbito internacional para algunos expertos.

Estas cuestiones han sido analizadas en las jornadas 'Una agenda de seguridad marítima para España: Retos y soluciones', celebradas en la Facultad de Derecho y a la que han acudido diversos expertos en seguridad y legislación en materia marítima y pesquera.

En este escenario, el almirante Fernando del Pozo, que entre otros cargos fue director del Estado Mayor Internacional de la OTAN, ha considerado que estas "causas de preocupación" aparecidas recientemente urgen revisar los documentos que rigen la seguridad marítima tanto en España como en el ámbito internacional para su adaptación al contexto actual.

Y es que, según ha indicado, el documento internacional en el que se basa toda la seguridad marítima, que es la Convención de Naciones Unidas para la Ley del Mar, "tiene 35 años" y "las preocupaciones cuando se hizo eran muy diferentes a las actuales". "En aquel momento solo se pensaba en las explotaciones petrolíferas en el mar y en las exploraciones pesqueras", ha apuntado.

Por ello, ha considerado necesario "una nueva Ley del Mar" que haga frente a los rectos actuales en materia de seguridad marítima y en la que España, junto a Portugal si así lo desea, "tomen la iniciativa en las naciones unidas para promover la revisión".

LA PIRATERÍA, AÚN SIN SOLUCIÓN

Y es que, conforme ha explicado el almirante, "riesgos" para la navegación como la piratería casi no están cubiertos a pesar de la gran "disfunción" que produce para las zonas de navegación. Así, ha recordado casos como el secuestro del atunero vasco con tripulantes gallegos, el buque Alakrana, por piratas de Somalia.

"Las estadísticas nos dicen que en el Índico la piratería prácticamente ha desaparecido pero, en cambio, se ha recrudecido de manera considerable en el Golfo de Guinea y siguen en números inaceptables en el Estrecho de Malaca y en el mar sur de China", ha señalado.

Sin embargo, ha precisado que, el hecho de que haya desaparecido en el Índico, no quiere decir que "en el momento en el que se retiren las fuerzas navales que lo vigilan no se vuelva a registrar" ya que, en su opinión, el "problema de fondo no se ha solucionado".

"Las condiciones socioeconómicas de las costas de Somalia no han cambiado, son exactamente las mismas que hace dos años y las mafias que sostienen todo eso están esperando la oportunidad", ha manifestado.

Además, ha puesto el acento sobre el terrorismo marítimo, al recordar los atentados registrados hace dos años contra un petrolero francés y un buque de guerra americano frente a las costas de Yemen, así como al tráfico de seres humanos, que ha definido como "una versión moderna del tráfico de esclavos" que "habría que combatir con más fuerza".

REVISAR LA ESTRATEGIA NACIONAL

A mayores de una revisión la legislación internacional, Fernando del Pozo ha considerado necesario revisar la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional al considerar que, "en cinco años de vigencia", "no ha producido ningún resultado práctico".

"Enuncia los medios y los fines, pero no propone ninguna adecuación. Lo único que ha hecho en todo este tiempo ha sido crear un consejo de seguridad marítima que, en mi opinión, no es operativo porque las crisis deben resolverse por personas y no por comités", ha zanjado.