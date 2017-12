Una placa recuerda ya a Miguel Ángel Blanco en Santiago

Publicado 05/12/2017 15:04:25 CET

María del Mar Blanco reivindica "memoria, verdad y justicia" en un acto en el que participaron representantes de PP, PSdeG y En Marea, con la ausencia del BNG

La Praza da Constitución de Santiago de Compostela alberga ya una placa en memoria de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua de ascendencia gallega asesinado por la banda terrorista ETA el 13 de julio de 1997 y de las víctimas del terrorismo, cuyo recuerdo ha reivindicado este martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Ninguna ideología que se apoye realmente en la democracia puede apuntarse al olvido", ha proclamado Feijóo, tras descubrir la placa, en un acto en el que también han intervenido el alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), y la diputada popular y hermana del edil asesinado María del Mar Blanco.

A "horas" de celebrar el Día de la Constitución, el presidente ha destacado la importancia de este acto, organizado por el Ayuntamiento de Santiago, y se ha declarado "orgulloso" de vivir en una Galicia que "recuerda, acompaña y tiene siempre presente a las víctimas del terrorismo".

Frente a "modernas revoluciones" que no suponen "un riesgo" para quien las impulsa, ha subrayado que esta placa recuerda a quienes sí "dieron su vida por una Galicia y una España viva". Y es que, según Feijóo, "lo mínimo" que se puede hacer es "convertir el recuerdo" a las víctimas en una tarea "inacabada" y, por tanto, "siempre presente".

"NO ES POSIBLE LA EQUIDISTANCIA"

"La equidistancia de los demócratas no es posible por mucho tiempo que pase, ni por muchos disfraces que se pongan los que asesinaron, quienes les alentaron o quienes les respaldaron porque la democracia sigue en pie, en buena medida porque los que sufrieron en primera persona el terrorismo confiaron la lucha contra él al Estado de Derecho", ha proclamado Feijóo.

A renglón seguido, ha apelado a "desechar la amnesia colectiva" sobre "todas las formas de terrorismo que han amenazado la convivencia", y también a "releer" la historia y animar a los hijos a que lo hagan, antes de pedir que la unidad que hubo durante décadas para combatir el terrorismo la haya ahora para luchar contra el olvido.

"SÍMBOLO DE RESISTENCIA"

Por su parte, María del Mar Blanco ha agradecido el impulso de esta iniciativa al grupo del PP en el Ayuntamiento de Santiago, con Agustín Hernández al frente, y ha proclamado que este acto "representa un auténtico símbolo de resistencia ante el uso de la vida humana por parte de los fanáticos", pero también "un símbolo de constancia" que permitirá el recuerdo de quienes han sufrido la lacra del terrorismo.

"Un emblema de memoria viva", ha resumido la hermana del edil asesinado, quien ha lamentado las décadas en que España tuvo que sufrir los ataques de ETA y cómo ahora padece otras formas de terrorismo como el yihadismo. "ETA no solo dejó de matar con el advenimiento de la democracia, sino que lo hizo con mayor intensidad y crueldad si cabe", ha lamentado.

Con este "emotivo acto", ha interpretado que se hace, además, "una clara defensa" del denominado 'espíritu de Ermua'. "Miguel Ángel continúa en la conciencia y en el corazón de la gente de bien", ha celebrado, satisfecha por que su hermano siga siendo "un referente" en la sociedad.

"En estos momentos en los que ETA ha dejado de matar, pero no lo olvidemos, no de existir, debemos ocuparnos de que la memoria de quienes han luchado contra el terrorismo perdure en el tiempo sin que se olvide lo que se hicieron para defendernos a todos y a la democracia", ha apelado.

Finalmente, tras la derrota "policial" de la banda terrorista, ha exigido "la disolución incondicional de ETA y el reconocimiento del daño causado". "No valen ni las prisas ni los atajos, no pueden seguir dando lecciones a quienes siempre hemos estado al lado de la ley, de la libertad y de la democracia", ha advertido, antes de concluir que, "más que nunca", existe la obligación de "escribir la historia de la verdad de lo ocurrido".

"Y que no sean otros los que la reescriban a su antojo", ha contrapuesto, convencida de que son los demócratas los que deben escribir "la historia del final del terror, la última página con memoria, verdad y justicia" como "legado de libertad para futuras generaciones".

CINCO HUELLAS DEL TERRORISMO

Tanto Martiño Noriega, quien ha reprobado todas las formas de violencia durante su intervención, como María del Mar Blanco y Feijóo han tenido "un recuerdo especial" para víctimas de actos terroristas ligadas a Santiago Manuel Vázquez Cacharrón, Pedro Cabezas González, Constantino Limia Nogueiras, María Mercedes Domínguez Rodríguez y Ricardo Couso Río.

"Cinco huellas del terrorismo que quedarán para siempre en las calles de Santiago", ha concretado el presidente gallego, quien ha agradecido la presencia en el acto de los portavoces parlamentarios de PPdeG, Pedro Puy; PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga; y En Marea, Luís Villares --aunque a éste último inicialmente no lo había visto--, así como de miembros presentes de sus respectivas formaciones.

En el acto, al que también acudieron diputados estatales del PP y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, entre otros, no han participado dirigentes del BNG, formación no favorable a la iniciativa para colocar esta placa que en su día impulsó el PP local. Fuentes del BNG compostelano han incidido, además, en que Rubén Cela y Goretti Sanmartín tenían "otros compromisos" y decidieron no asistir.

La placa, ubicada en la Praza da Constitución (próxima al Parlamento de Galicia), cuenta con otro elemento conmemorativo de la Carta Magna situado al lado.

Su texto recuerda el asesinato del edil de Ermua, y de todos los vecinos de Santiago y resto de personas que "dieron su vida por las libertades públicas" y que fueron "víctimas del odio y de la intransigencia de aquellos que legitiman la fuerza, la violencia y el miedo para cambiar la voluntad popular".