El pleno del Ayuntamiento de Ponte Caldelas rechaza por unanimidad "cualquier tipo de trasvase" del río Verdugo

Critica que Augas de Galicia no les ofreciese "información alguna" y apoya la movilización de este domingo

El pleno del Ayuntamiento de Ponte Caldelas (Pontevedra) ha aprobado este jueves, por unanimidad, una moción que rechaza "cualquier tipo de trasvase" desde el río Verdugo al sistema de Eiras-Oitavén, así como "cualquier obra" tanto en el lecho del río como en el término municipal.

El texto de la moción se opone también a "cualquier tipo de autorización a un bombeo provisional", tal y como contemplaba el acuerdo inicial de la junta de gobierno local del pasado viernes. "Ponte Caldelas entiende que no se puede hablar de bombeos provisionales cuando se barajan obras con un coste que está en torno a los cinco millones de euros", ha subrayado el Consistorio en un comunicado.

Además, el gobierno local critica la "carencia" de un estudio de impacto ambiental de las obras y la actitud de Augas de Galicia, órgano de la Xunta con competencias en la materia, pues "no se dirigió en ningún momento al Ayuntamiento de Ponte Caldelas para ofrecer información alguna". Así, el alcalde, Andrés Díaz, lo ha calificado de un "acto de deslealtad institucional sin precedentes".

Aparte de esto, el pleno aprobó apoyar la manifestación convocada por el Gobierno local para este domingo, a partir de las 12,00 horas en la Alameda, que llevará por lema 'Non ó expolio do Verdugo. Trasvase non, Natureza si'.

Asistirán a la movilización los grupos municipales del PSdeG, BNG y la Agrupación Veciñal de Ponte Caldelas (AVP), además de otros colectivos sociales. El PP, por su parte, anunció que no participará a pesar de su voto favorable a la moción.

Así las cosas, el pleno decidió también, "por cortesía institucional", trasladar esta decisión a los municipios del sur de la provincia que se abastecen del sistema Eiras-Oitavén: Vigo, Baiona, Cangas do Morrazo, Gondomar, Moaña, Nigrán, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, O Porriño, Mos y Oia.

"ABANDONO" EN LA OLA DE INCENDIOS

Por otro lado, el Consistorio aprobó, con el apoyo de todos los grupos excepto del PP, una moción de protesta a la Xunta, "especialmente a Presidencia y a la Consellería do Medio Rural", por el "abandono" sufrido el pasado 15 de octubre por la ola de incendios.

En concreto, el texto incide en la "necesidad de implicar" las políticas forestales con las urbanísticas y de acabar con el "bloqueo sistemático de la Xunta de los planes generales de urbanismo en los municipios en los que no gobierna el PP". "Solo con núcleos rurales actualizados la protección puede ser efectiva", concluye.