El pleno de A Coruña, con apoyo de PP, PSOE y BNG, exige el cese de dos ediles por la compra de pisos anulada

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, pide disculpas pero niega irregularidades

El pleno de A Coruña, con los votos de PP, PSOE y BNG, ha exigido el cese de dos concejales del gobierno local --el de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y el responsable de Contratación, Alberto Lema-- por la compra de dos pisos, considerada nula por el Consello Consultivo.

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de A Coruña han instado al alcalde, Xulio Ferreiro, en un pleno extraordinario, a "depurar responsabilidades políticas" por la compra "irregular" de estos pisos.

Lo han hecho con sus votos a favor de una iniciativa presentada por el PP y aprobada en el pleno. En concreto, la oposición ha instado al regidor a cesar a los concejales Xiao Varela y Alberto Lema, como planteaba la iniciativa presentada por los populares, respaldada por los socialistas y la única edil nacionalista por lo que, finalmente, ha salido aprobada.

Esta cuestión se ha debatido en un pleno extraordinario solicitado por el PP, que ha pedido también que se lleven a cabo "las acciones administrativas y judiciales oportunas para recuperar, a la mayor brevedad, el dinero de los coruñeses", ha señalado la portavoz del grupo municipal del PP, Rosa Gallego, sobre otra de las cuestiones planteadas en su iniciativa.

En sus intervenciones, todos los grupos de la oposición han exigido que se asuman responsabilidades y han denunciado que, con el concurso para la compra de estas viviendas, se vulneró el principio de "libre concurrencia", según recoge también el dictamen del Consello Consultivo en el caso de los dos pisos cuya compra considera nulos.

"FAVORITISMO" EN EL CONCURSO

En su intervención, la portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, ha denunciado la existencia de una actitud "proactiva" por parte del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, en el concurso municipal.

"Hablamos de compra irregular de inmuebles a un colega", ha dicho sobre la adquisición de estos inmuebles a un afín a la Marea Atlántica. Hubo "favoritismo", ha expuesto, a su vez, el concejal socialista José Manuel Dapena.

Desde la oposición, se ha reprochado también al alcalde que hubiese "negado" supuestas irregularidades antes del primer pleno extraordinario --el de este miércoles fue el segundo-- que abordó esta cuestión. En particular, el PP ha considerado especialmente "demoledor" el caso del piso Santander, sobre el que la Marea consideraba que no existía causa de nulidad.

"En este procedimiento hubo prisas y opacidad", ha sentenciado el concejal José Manuel Dapena, quien a ello ha añadido la "falta de publicidad". "Las conductas muestran falta de diligencia, desidia e inoperancia", ha señalado en otra parte de su intervención. "Por todas estas razones, dimitan", ha instado a Xiao Varela y Alberto Lema.

Por su parte, la concejala del BNG Avia Veira ha criticado que "los mesías en responsabilidad política siguen considerando que aquí hubo errores, pero no responsabilidades de ningún tipo", al tiempo que ha cuestionado la política del gobierno local en materia de vivienda.

DISCULPAS DE XIAO VARELA

En su intervención, el concejal de Rexeneración Urbana se ha remitido al escrito firmado por funcionarios que rechazaron "injerencias" en su trabajo. "Un error administrativo no es corrupción y no se equivoca el que no intenta cambiar la realidad", ha señalado para justificar lo sucedido.

"Y pedimos disculpas porque nos importan las personas", ha insistido, reivindicando la labor del gobierno local para dotar de viviendas a las familias con menos recursos. "Tenemos la conciencia tranquila", ha añadido rechazando "trato discrecional de favor".

"Actúan como palmeros del PP", ha reprochado, asimismo, a los socialistas. Xiao Varela, que ha instado a la oposición a acudir a la Fiscalía si "creen en lo que dicen", ha reprochado al PP o al PSOE que pidan ahora dimisiones y no las hubiese durante su gestión en el ayuntamiento.

"Por no haber dimitido ningún responsable ni haber pedido perdón por licencias concedidas durante su mandato en el ayuntamiento y ahora anuladas". "Cada año hacemos frente a sentencias que nos cuestan millones", ha apuntado sobre casos de la etapa de PP y PSOE en el gobierno local.