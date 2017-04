El pleno de Zona Franca de Vigo aprueba por unanimidad el convenio de la ETEA tras casi un año de bloqueo

Publicado 26/04/2017 19:36:33 CET

Pedrosa recuerda que el Ayuntamiento sigue sin pagar su parte de los terrenos y Caballero reclama que los expropie la Xunta

VIGO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Zona Franca de Vigo ha dado luz verde este miércoles, con el voto unánime de todos los vocales, al convenio con la Xunta de Galicia para recuperar dos parcelas en los terrenos de la antigua ETEA, y al acuerdo de cesión de una de esas parcelas a la Universidad para instalaciones del Campus do Mar.

Así, tras casi un año de bloqueo por parte del gobierno de Abel Caballero, el organismo estatal ha dado el primer paso para recuperar los edificios Siemens y Faraday, además de otras instalaciones ubicadas en dos parcelas que, hasta ahora, son titularidad de la Xunta.

El convenio aprobado refleja que, de la deuda contraída por el gobierno gallego por su parte de la ETEA (18,5 millones), quedan por pagar unos 11,2 millones de euros, que se abonarán de la siguiente manera: 5,7 millones se pagarán mediante un plan de 8 anualidades, a razón de algo más de 700.000 euros cada año; el resto, se compensa mediante la devolución de dos parcelas valoradas en 5,5 millones.

La tramitación de ese convenio no ha hecho más que empezar, ya que ahora debe ser aprobado (con los correspondientes informes) por el Ministerio de Hacienda y por el Tribunal de Cuentas. La Xunta, por su parte, también tiene que aprobar el acuerdo formalmente.

CESIÓN DE PARCELAS

Una vez que se haya superado esa tramitación, la Zona Franca recuperará la titularidad de esas parcelas y, en el edificio Siemens, podrá iniciar su proyecto de construir un centro de emprendimiento e innovación relacionado con el mar.

Por otra parte, el edificio Faraday y otras instalaciones próximas serán cedidas por 40 años a la Universidad, que tiene la obligación de costear la vigilancia y el mantenimiento. Asimismo, la institución académica se comprometería a rehabilitar el edificio Faraday en un plazo de tres años, y a ejecutar el resto de la obra (en la otra parte de la parcela) en un plazo de 6 años.

"POCOS ALIADOS" EN LAS RECLAMACIONES A LA XUNTA

El presidente del pleno de Zona Franca, y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que el convenio y el acuerdo de cesión fueron apoyados unánimemente, y ha vuelto ha justificar su decisión de someter a votación esas cuestiones (tras casi un año negándose) por el "chantaje" de la Xunta a la ciudad.

Así, ha insistido en que debería ser el gobierno gallego el que cediese directamente las parcelas a la Universidad, sin que la Zona Franca las "recompre". "Los acuerdos son buenos para la Universidad y para la Xunta, porque Zona Franca deja de cobrarle 5,5 millones, pero yo no lo comparto. Ahora, en la lista de las deudas de la Xunta con Vigo se suman 5,5 millones", ha reiterado.

Caballero, quien ha repetido que "no se ha perdido un año", ha asegurado que intentó "por todos los medios" que la Xunta accediese a donar las parcelas pero, según ha lamentado, tuvo "pocos aliados".

Por su parte, la delegada del Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, ha agradecido a los vocales que dieran luz verde a los acuerdos en el pleno, y ha vuelto a incidir en que este organismo "no regala" esos 5,5 millones de euros, sino que se cobra parte de una deuda recuperando las parcelas.

Pedrosa ha abogado por hacer "borrón y cuenta nueva" para desarrollar los nuevos proyectos en esos terrenos. "Hay que trabajar en positivo, el Campus do Mar ya no tiene que ser objeto de discusión", ha sentenciado.

DEUDA DEL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, con respecto a la deuda que el Ayuntamiento mantiene por su parte de los terrenos de la ETEA (11,5 millones que nunca abonó), el alcalde ha recordado que, según el convenio, la Xunta debe expropiar las parcelas para garantizar la utilidad pública.

Dicho convenio también especifica que, antes de eso, debe volver la titularidad de los terrenos a la Zona Franca. Cuestionado acerca de eso, Caballero ha asegurado que el organismo estatal "nunca" los reclamó. "Tan pronto lo pidan... y la Xunta tiene que expropiarlos para devolvérnoslos", ha añadido.

Mientras, Teresa Pedrosa ha recordado que la Zona Franca se ha dirigido "todos los años" al Ayuntamiento para reclamar el pago de la deuda de los espacios municipales en la ETEA y ha apuntado que "sorprende que hagan licitaciones de obras" en unas parcelas que no ha pagado. "La Xunta no puede expropiar porque no los han devuelto a la Zona Franca", ha explicado.

Según la delegada, el Ayuntamiento "tiene que pagar o devolver las parcelas", y ha instado al gobierno local a "sentarse" y negociar para "regularizar" esa deuda.