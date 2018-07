López Orozco celebra el escrito de Fiscalía que pide su absolución y descarta "totalmente" volver a política

Actualizado 19/07/2018 19:06:22 CET

El Ministerio Público solicita el sobreseimiento de la causa contra el exalcalde al constatar que su patrimonio "corresponde" con su profesión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Lugo Jóse Clemente López Orozco ha mostrado su satisfacción por el escrito en el que la Fiscalía atiende la petición de su defensa y solicita el sobreseimiento de una de las causas por las que el exregidor está siendo investigado en el marco de la Operación Pokémon, relativa a las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de la grúa municipal a la empresa Cechalva.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público argumenta que el patrimonio de López Orozco "se corresponde con su profesión y la de su familia", por lo que limita la responsabilidad del cobro de comisiones al exconcejal Francisco Fernández Liñares y al funcionario Javier Reguera, considerado como "el ejecutor" del entramado.

Se trata de la pieza principal de la macrocausa Pokémon, que instruye el juzgado número uno de la Audiencia Provincial de Lugo dirigido por Pilar de Lara. El escrito de la Fiscalía Provincial de Lugo, remitido al juzgado el día 30 de enero de este año, atiende el recurso de apelación presentado por el exalcalde y solicita "el sobreseimiento provisional" de la causa contra López Orozco, que también está siendo investigado por supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de la Ora a la empresa Doal.

En declaraciones a Europa Press, López Orozco ha mostrado su satisfacción por que el Ministerio Fiscal respalde su inocencia como defendió él "desde el primer día". "El paso es muy importante. Ya no soy yo quien reivindica mi inocencia, ahora es el representante de la legalidad el que lo dice", ha añadido.

De este modo, tras lamentar que el proceso se haya dilatado seis años, ha expresado que confía en que la petición del Ministerio Público sea atendida por el juzgado, ya que, para Orozco, los argumentos expuestos son "contundentes y claros". "Sabe que no recibí ningún dinero, mi patrimonio es el propio de mi salario y el de mi mujer; y el de mis hijas, también. Todo ha sido indagado exhaustivamente", ha apuntado.

López Orozco espera que esos mismos argumentos sirvan para que ésta y la otra causa que permanece abierta contra él en el marco de la Pokémon sean archivadas. "No puede tener otro camino", ha remarcado, para luego invitar a "reflexionar" a aquellos partidos que forzaron su marcha tras las elecciones municipales de 2015. Con todo, descarta volver a la primera línea política, una etapa de su vida que da "totalmente" por cerrada.

ESCRITO FISCALÍA

En su escrito, la Fiscalía Provincial de Lugo responsabiliza únicamente al exconcejal Francisco Rodríguez Liñares y al funcionario municipal Javier Reguera del cobro de mordidas a la empresa adjudicataria del servicio de la grúa municipal. La imputación de Orozco se produjo tras la denuncia de Jesús Álvarez, antiguo socio de la Celvacha.

Sin embargo, el Ministerio Público asegura que ésta persona "no aporta, en absoluto, datos de primera mano" que lleven a relacionar al exregidor con dichas prácticas, sino que simplemente se limitó "repetir" lo que decía Reguera, considerado por Fiscalía como el brazo ejecutor del entramado.

"Nadie da fe de que se le entregase el soborno al señor Orozco, nadie afirma que lo presenciase", recoge el escrito, en el que remarca que "son muchos los indicios que confirman la estrecha relación" que mantenían Liñares y Reguera, considerado el primero como la persona que sostenía "el poder" y el segundo como quien "lo ejecutaba en la sombra, aunque con escasa discreción".

Así las cosas, asegura que Reguera era la persona encargada de recoger el dinero, que posteriormente entregaba su parte al concejal. "Y ahí se cierra el conducto, no existe ninguna prueba de que el dinero llegase al que era alcalde de aquella", señala el Ministerio Público que añade que los patrimonios del funcionario y de Liñares "aumentaron considerablemente", mientras que el de López Orozco "se corresponde con su profesión y su familia".

Además, descarga al exregidor de su responsabilidad por haber firmado resoluciones implicadas en la investigación. "En la cúspide de la Administración municipal está el alcalde y, como tal, en nombre del ayuntamiento, firma resoluciones que fueron elaboradas por el personal municipal, pero eso no significa que participase en su elaboración o incluso que conozca el fondo del asunto", recoge el escrito.

RETRASO JUDICIAL

De este modo, López Orozco remarca que, si se atienden los argumentos de Fiscalía, las causas por las que es investigado desde hace seis años "no pueden tener otro camino" que su archivo. No obstante, lamenta que la instrucción se haya dilatado durante seis años y que su presunción de inocencia no fuese respetada por alguna fuerzas políticas de la capital lucense.

Así, censura que no hayan tenido constancia de la existencia del escrito de Ficalía "hasta el día de ayer", a pesar de que fue enviado al juzgado que investiga la causa el día 30 de enero de este año. "Así funcionan las cosas en algún juzgado de Lugo. Si hubiera afán de hacer justicia, se nos tendría que haber comunicado y haber pasado a la Audiencia el mismo día 31", ha apostillado.

VIDA POLÍTICA

Tras las elecciones municipales de 2015, López Orozco renunció a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía tras la victoria en las urnas. Sin embargo, la aritmética obligaba a los socialistas a apoyarse en otras fuerzas políticas para hacerse con el gobierno.

La negativa de Lugonovo y BNG a negociar la investidura de López Orozco por su imputación obligó al exregidor a apartarse de la primera línea, dando paso a la actual alcaldesa, Lara Méndez. "Pasé página, no voy a volver", ha asegurado en referencia a una posible vuelta a la primera plana en caso de que finalmente se archiven las causas contra él.

"Pasé página de la política de estar en algún puesto. No voy a volver, está totalmente descartado. Está pasado el tiempo y ahora estoy en otra etapa de mi vida", ha añadido, para luego invitar "a reflexionar" a las fuerzas políticas que propiciaron su marcha, ya que cree que vulneraron su derecho a la presunción de inocencia. "Espero que lo que me paso a mí no vuelva a pasar en la política gallega y española", ha zanjado.