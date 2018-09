La Policía Local de A Coruña investiga las causas del accidente en el que murió un operario de la recogida de basuras

Publicado 07/09/2018 12:34:52 CET

A CORUÑA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de A Coruña está realizando el atestado para esclarecer las causas del accidente ocurrido durante la madrugada de este viernes y en la que falleció el conductor de un camión de la recogida de basuras de A Coruña.

Así lo ha informado, en rueda de prensa, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, quien ha trasladado el pésame a la familia del fallecido y ha deseado una pronta recuperación a los dos heridos.

"Ahora mismo está la Policía local realizando el atestado. Cuando esté terminado podremos comentarlo. Mientras prefería no decir nada que no pudiese ser refrendado después por el propio atestado", ha respondido el alcalde herculino, que ha preferido no avanzar más al ser preguntado sobre la posible causa del siniestro.

Los hechos ocurrieron a la altura de la rotonda de Lonzas al volcar el vehículo que conducía el trabajador y quedar atrapado debajo de él, según informó el servicio de emergencias del 112 Galicia, que tuvo constancia del suceso a las 4,30 horas, tras las llamadas de alerta de varios vecinos, que avisaban que habían visto volcar el camión y solicitaban ayuda para el conductor, atrapado debajo del vehículo.

Los servicios sanitarios de urgencia nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre. Junto con la Policía Local y a los Bomberos de A Coruña, fue necesaria la utilización de una grúa para la retirada del vehículo, según precisaron los bomberos de A Coruña, que han indicado que otros dos trabajadores del servicio de recogida de basuras resultaron también heridos, pero de menor consideración.

CONDOLENCIAS DEL PP Y BNG

Desde las diversas formaciones políticas del Ayuntamiento se ha transmitido un menaje de condolencias. Así, al inicio de una rueda de prensa, la portavoz del PP, Rosa Gallego, ha lamentado el fallecimiento del trabajador y ha transmitido su deseo de pronta recuperación a los otros dos compañeros.

Por su parte, la portavoz del BNG, Apia Veira, ha trasladado el pésame a familia por el "trágico accidente" que lamentan "profundamente".