Pontón (BNG) acusa a la Xunta de ser "cómplice" del 'tarifazo'

Publicado 05/02/2018 13:27:56 CET

El BNG subraya que los gallegos pagan "la luz más cara del Estado" a pesar de ser exportadores de electricidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se he preguntado "de qué vale" producir electricidad en Galicia y sufrir "los prejuicios" de dicha industria cuando será en la Comunidad gallega donde "se pague la factura más cara de toda Europa" por culpa del 'tarifazo' energético, del que, según la nacionalista, es "cómplice" la Xunta.

Así, en una comparecencia de prensa celebrada este lunes en sede parlamentaria, la líder frentista ha tachado de "esperpento" que Galicia "exporte" energía y, al mismo tiempo, "pague la luz más cara" de todo el conjunto estatal debido al 'tarifazo' que "regalará" 71 millones de euros a las compañías.

"No tenemos beneficios, solo los prejuicios", ha abundado Pontón, para luego añadir que los gallegos sufren una "doble discriminación" mientras "los beneficios de las empresas son escandalosos".

Así, tras apuntar que los ciudadanos sufragarán "los impuestos" que deben pagar las compañías energéticas por "la contaminación" que provoca la producción de electricidad, la nacionalista ha acusado a la Xunta de "no mover un dedo" para frenar una medida que supondrá que "cada gallego pague 4 euros más" en su factura mensual.

Para Pontón, el mencionado 'tarifazo' supone un "suma y sigue" que, añadido al aumento de los peajes en la AP-9 o la subida de los carburantes, hará que los gallegos tengan que "apretar más el cinturón para llegar a fin de mes".

"INTERESES" DE LAS ELÉCTRICAS

De este modo, el BNG ha avanzado que volverá a poner sobre la mesa, a través de una iniciativa parlamentaria, la creación de una "tarifa eléctrica gallega", ya que el "actual marco regulatorio" protege "los intereses" de unas compañías dirigidas desde sus consejos de administración "por antiguos altos cargos del PP y el PSOE".

"El último de ellos fue Arsenio Fernández de Mesa en Red Eléctrica, reconocido especialista en el sector", ha ironizado Pontón, que, a continuación, ha cargado contra el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al que ve como "parte del problema".

"Feijóo pudo recurrir la ley eléctrica y no lo hizo. Pudo recurrir el decreto que impone el tarifazo y no lo hizo. Pudo darle apoyo a una tarifa eléctrica gallega más barata y no lo hizo", ha remarcado.