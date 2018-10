Pontón (BNG) chama a Feijóo a "paralizar" unha "nova especulación" coa AP-9 que "vai traer peaxes máis caras"

Publicado 11/09/2018 13:51:09 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "paralizar" unha "nova especulación" coa autoestrada AP-9 que "vai traer peaxes máis caras".

Así se pronunciou este martes en declaracións aos medios no Parlamento despois de que Corsair sumase o apoio do fondo holandés APG para expor unha contraoferta por Itínere --grupo ao que pertence Audasa, a concesionaria da AP-9-- e tratar así de contrarrestar o acordo de compra que Globalvía alcanzou en xullo con varios accionistas desta empresa española de autoestradas para facerse co seu control.

Deste xeito, Pontón critica que "volve estar sobre a mesa a venda especulativa" desta infraestrutura "crave para Galicia", que é un "gran negocio para Audasa", e "dobremente bo negocio para fondos especulativos e voitre" co fin de "seguir incrementando os seus beneficios".

Ademais, censura que "Abanca pretende vender o 23% da súa participación en Audasa", polo que "a entidade vinculada con Galicia, que recibiu, nin máis nin menos, que 9.000 millóns de euros públicos, agora pretende malvender esta infraestrutura" para "seguir especulando".

"FEIJÓO NON DI E NON FAI NADA"

"Ante esto, Feijóo non di nada e non fai nada", reprochou a nacionalista, que esixe que o presidente "ten que dar un paso adiante e paralizar esta operación que significa especular cunha infraestrutura básica no país".

"Eu se fose presidente da Xunta paralizaría esta operación e creo que é o mínimo que pode facer o presidente Feijóo", insistiu.

Finalmente, a portavoz nacional do BNG botou en cara a Feijóo que "leva durante semanas de vacacións" e agora "está de paseo". "Cremos que o presidente da Xunta non pode estar de brazos cruzados ante un feito tan importante e ante unha cuestión que é de país", avisou.