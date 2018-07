Pontón pide a Feijóo que en la reunión con Sánchez no use Galicia como un "arma partidista" contra el PSOE

Publicado 16/07/2018 14:05:37 CET

El BNG hace balance en el ecuador de una legislatura que cree "negativa" por la "sumisión" de Feijóo a las decisiones de su partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a no emplear "los intereses" de Galicia como un "arma partidista" para "desgastar" al Partido Socialista en su reunión de este martes con el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Pazo do Hórreo, la portavoz nacional del Bloque ha reivindicado que Feijóo "no puede ir" a Madrid "a criticar a Cataluña y a Euskadi" en lugar de "a defender Galicia". De no hacerlo, Pontón cree que Feijóo ahondaría en "la política de desagravio" hacia Galicia que ve motivada por la posición "sumisa" de los populares gallegos a las decisiones de su partido a nivel nacional.

"El riesgo más importante para Galicia es estar en la irrelevancia. No creo que el problema de Galicia es que haya sitios en los que den pasos adelante", ha remarcado en referencia a las reclamaciones catalanas y vascas una Pontón que cree que la actitud de Feijóo está marcada por su "antinacionalismo", al tiempo que lamenta que el popular "no está a la altura de una nación sin estado" como Galicia.

Por ello, reclama al jefe del Gobierno gallego a que viaje a Moncloa con "una agenda de temas clave" para Galicia, como son, para Pontón, la petición de transferencia de la AP-9, la "recuperación" de las inversiones para "cumplir" con los plazos del AVE, la articulación de un sistema ferroviario de cercanías o la "devolución" de las cantidades que el Estado "adeuda" a Galicia en materia de dependencia.

Asimismo, también marca como asuntos importantes para la Comunidad gallega la creación de juzgados de violencia de género "en las siete ciudades gallegas", que el Gobierno cancele la prórroga que permite que Ence continúe en la ría de Pontevedra por los próximos 60 años o recuperar para patrimonio público el Pazo de Meirás, en posesión del familia del dictador Francisco Franco.

AUMENTAR "CAPACIDAD DE DECISIÓN"

Pontón también ha aprovechado este lunes para hacer balance sobre el período de sesiones del Parlamento gallego que acaba de terminar y que coincide, como ha recordado, con el ecuador de una legislatura que, a su juicio, evidencia que el gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo "no tiene iniciativa ni proyecto de futuro".

En esta línea, pide al titular de la Xunta que también ponga sobre la mesa en su reunión con Pedro Sánchez una serie de reclamaciones en la línea de aumentar "la capacidad de decisión" política de Galicia, toda vez que, según Pontón, los nueve años de Feijóo en San Caetano han sometido a la comunidad en la "irrelevancia" por su "sumisión a Mariano Rajoy".

De este modo, ha instado a que Feijóo reclame la "derogación de las leyes impuesta con la excusa de la crisis", como la que hace que el techo de gasto de la comunidad sea "marcado" por el Gobierno central. Asimismo, el BNG también propone que se retome la "agenda" de transferencias en materia de competencias para la comunidad, como la gestión de Tráfico o la creación de "una Policía gallega".

BALANCE LEGISLATURA

Por otro lado, Pontón ve a los populares gallegos "con la cabeza" en el proceso de elección de su nuevo líder a nivel nacional y "en las municipales" del próximo año en lugar de estar centrados en gobernar Galicia.

En definitiva, ha señalado que los dos años del tercer mandato consecutivo de Feijóo presentan "un balance negativo" a pesar de que ya no cuentan "con la excusa" de la crisis económica.