Pontón proclama que el BNG tiene que "impulsar un nuevo estatus" para Galicia en un homenaje a la "República gallega"

Publicado 28/06/2018 17:12:28 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 28 de junio de 1984 llegaron a Galicia, desde Buenos Aires, los restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; ese mismo día, pero de 1936, el Estatuto de Galicia recibía el apoyo del pueblo gallego en referendo poco antes del estallido de la Guerra Civil. Estas efemérides han sido conmemoradas este jueves por el BNG en el número 15 de la rúa do Vilar, donde se ubicaba la imprenta Nós de Ánxel Casal, el último alcalde republicano de la capital gallega.

Sintiéndose "herederos" del legado del Partido Galeguista, de Castelao, e Bóveda y de otras figuras como María Miramontes y el propio Ánxel Casal; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha proclamado que esta formación tiene ahora la "responsabilidad de llevar el impulso político y social de un proceso que permita alcanzar un nuevo status político para Galicia en los próximos años". Una "república gallega".

"Que nos reconozca como nación con capacidad de decidir sobre aspectos clave de nuestra sociedad, que se nos dote de nuevas herramientas para mejorar la vida de la gente", ha proclamado en el acto en el que, junto a la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña y candidata a la Alcaldía de Santiago, Goretti Sanmartín, han depositado un ramo de flores en la placa que recuerda la imprenta.

Para Ana Pontón, el BNG debe impulsar un "proceso que tenga como único límite la soberanía política que alcancen Euskadi y Cataluña, ni un escalón menos", aunque ha señalado que no será "fácil". Pero no más difícil, dijo, que el camino que tuvo que abrir el Partido Galeguista en el 36: "Está en nuestras manos coger el futuro del país con ilusión y crear confianza en las posibilidades de Galicia".

"CAPACIDAD DE DECISIÓN"

La portavoz nacional del Bloque, que al principio de su intervención recordó que también es el día de conmemorar la diversidad LGBTI, ha lamentado que Galicia no cuente con "un proyecto de país" y por eso su formación, dijo, tiene que "liderar" el impulso para un "nuevo estatus".

De nuevo, ha reclamado "capacidad de decisión" para que Galicia "se defienda en pie de igualdad con el resto del mundo" y, así pueda mejorar las pensiones, reducir la factura eléctrica o conseguir una "justicia digna de tal nombre" y la "igualdad" real.

Dos puntos, los dos últimos, al respecto de los que no se olvidó de la sentencia para los miembros de 'La Manada' y su puesta en libertad: Hay que "declararlos no gratos" en toda Galicia junto a los "tres jueces" (el que no apoyó la sentencia y los dos que decidieron su puesta en libertad), ha señalado. Al respecto, ha valorado que así lo promueve ya el Ayuntamiento de Pontevedra, en donde gobierna el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores.