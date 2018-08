Casado sobre Feijóo: "Ha dicho lo que ha dicho, que la suma de votos a mí y a Cospedal en Galicia fue nítida"

Actualizado 19/07/2018 13:29:53 CET

Casado alaba la "neutralidad exquisita" de Rajoy tras las supuestas maniobras para impedir su comida con exministros

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a liderar el PP, Pablo Casado, ha asegurado que en Galicia "su proyecto ha conectado", como demostrarían los "hasta veinte cargos públicos" gallegos que se han pronunciado a favor de su candidatura y que, a pesar de las "palabras prudentes" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya se constató que la "suma" de los votos gallegos a su propuesta y a la de María Dolores de Cospedal "fue nítida".

"Él ha dicho lo que ha dicho --en referencia a Feijóo--, que en Galicia la suma de los votos en la primera fase entre mi candidatura y la de María Dolores de Cospedal fue nítida, y ayer vi que hubo un pronunciamiento de hasta veinte cargos públicos del Partido Popular de Galicia, entre ellos el vicepresidente del Parlamento, presidentes provinciales, que a mí, pues me dan alegría, porque veo que en Galicia este proyecto ha conectado", ha asegurado Pablo Casado, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

No obstante, ha matizado que "Alberto Núñez Feijóo tiene que hablar por sí mismo" y que él no va "a interpretar ni los pasos de su equipo ni mucho menos sus palabras, que hasta ahora han sido muy prudentes".

Entre los cargos gallegos que se han pronunciado públicamente a favor de la candidatura de Pablo Casado figura el presidente del PP de A Coruña y vicepresidente del Parlamento gallego, Diego Calvo.

En todo caso, Casado ha querido recordar que inició su campaña en Galicia, y ha vuelto a alabar al líder gallego. "Yo arranqué la campaña en Galicia diciendo que quería tener muy cerca a Alberto, que es un buen amigo y un compañero al que admiro, y creo que es fundamental en la política nacional y, que por tanto, creo que su modelo a nivel del Partido Popular de Galicia y de la Xunta para mí es muy importante", ha destacado.

"NEUTRALIDAD EXQUISITA" DE RAJOY

El candidato a liderar el PP Pablo Casado ha defendido este jueves que el expresidente Mariano Rajoy se está comportando "como un caballero" con una "neutralidad exquisita" en el proceso de primarias internas y ha negado que haya intentado desactivar la comida que mantendrá con exministros de su Gobierno.

"Se comprometió a mantener la neutralidad y lo está cumpliendo", ha celebrado Casado sobre la actitud de Rajoy en una entrevista en la que ha revelado que la última vez que habló con él fue en el funeral del expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor celebrado hace seis días en Santiago de Compostela.

Casado ha negado así las informaciones que apuntan maniobras de Rajoy para impedir la comida que este jueves mantendrá con ocho de los que fueran sus ministros: José Manuel García Margallo, Jorge Fernández, José Manuel Soria, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat.

El candidato al congreso 'popular' ha insistido en que el aún presidente del PP "no ha intervenido" en su enfrentamiento con Soraya Sáenz de Santamaría y ha recordado que muchos de los que acudirán al almuerzo son incluso "amigos personales" de Rajoy.

"ME HE PARTIDO LA CARA POR RAJOY COMO NADIE"

Según ha explicado, la comida servirá para demostrar que él también defiende "el legado de Rajoy", a quien ha asegurado que en ningún momento ha criticado durante la campaña. "Criticarle a él sería criticarme a mi --ha dicho sobre sus últimos siete años al frente del Gobierno--. Me he partido la cara por Rajoy como nadie durante los últimos años".

En este contexto, ha explicado que sus críticas han estado orientadas a la situación que tuvo que gestionar el Gobierno 'popular' por estar en minoría parlamentaria y la responsabilidad de Soraya Sáenz de Santamaría como ministra de la Presidencia en la gestión del conflicto con Cataluña.

Frente a esta gestión, ha reivindicado que él no tiene "mochila", lo que supone no cargar con una responsabilidad de "aciertos y errores", y ha explicado que, si pierde el congreso este sábado, se pondrá a disposición de Santamaría sin pedirle ningún puesto.

Lo que no ha aclarado es si dimitiría en el caso de ganar el congreso y ser imputado en la investigación sobre el máster que cursó, ya que cree que es un asunto "irrelevante y capcioso" que ha salido a la luz con el único fin de perjudicarle.

FRANCO, UN TEMA "MUY PASADO"

En cuanto a la exhumación del dictador Francisco Franco, Casado ha insistido en que es un asunto "ya muy pasado" y ha reconocido no entender el "revisionismo" que lleva a "reabrir viejas heridas". Por ello, ha reiterado que no invertiría un euro en sacar a Franco del Valle de los Caídos ni en volver a enterrarlo, aunque ha remarcado que "como nieto de represaliado" no va a defender "ni ese edificio ni al que está enterrado allí".

En cualquier caso, sí que ha dicho que considera "importante" que cualquier familia que busca a sus seres queridos pueda hacerlo, pero cree que "no es positivo" plantearlo como "debate central" de la política.