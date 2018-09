El PP pide la comparecencia de Caballero en el pleno de Vigo para hablar sobre O Marisquiño

Publicado 07/09/2018 14:57:09 CET

El alcalde pregunta a los 'populares' si pedirán que comparezca Feijóo por la muerte en el PAC de A Estrada

VIGO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha anunciado este viernes que solicitará formalmente la comparecencia del alcalde, Abel Caballero, en un pleno para dar "explicaciones" sobre el accidente de O Marisquiño.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa la portavoz del grupo, Elena Muñoz, quien ha criticado la "chulería" del gobierno local por rechazar la petición del PP de que fuera el regidor quien explicase las gestiones del Ayuntamiento en relación con O Marisquiño, en el pleno extraordinario celebrado esta semana.

El portavoz del gobierno, Carlos López Font, justificó que no interviniese el alcalde en el hecho de que el PP había pedido un pleno con una propuesta de acuerdo "con formato de moción". Según el edil socialista, si los 'populares' querían que hablase Caballero "tenían que haber pedido una comparecencia".

Ante esa posición, Elena Muñoz ha anunciado este viernes que pedirán formalmente la comparecencia, y el alcalde tendrá "oportunidad" de dar públicamente esas explicaciones ante la corporación municipal. "Ahí vamos a ver si iba de farol o si realmente tiene intención de comparecer", ha proclamado.

La portavoz del PP ha recordado que esa petición de comparecencia tiene que ser votada en pleno y aprobarse por mayoría. Además, ha incidido, el alcalde no necesita una petición de los grupos para comparecer, sino que podría haberlo hecho 'motu proprio', pero no ha sido así, porque "es muy fácil hablar cuando no tienes quien te replique, pero no es tan fácil si contrastan tus argumentos y te hacen preguntas".

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

Por su parte, cuestionado acerca de esta petición de los 'populares', el alcalde, Abel Caballero, se ha limitado a preguntar: "¿Van a pedir la comparecencia de Feijóo por el gravísimo suceso que hubo en A Estrada?", en alusión al fallecimiento de un paciente en el PAC de esta localidad.

Mientras, el portavoz del gobierno local, Carlos López Font, ha insistido en los argumentos del Ayuntamiento sobre la responsabilidad en el accidente de O Marisquiño.

Así el edil socialista ha reiterado que la zona colapsada es de competencia del Puerto, por ser una zona portuaria de uso náutico deportivo. Según ha insistido, eso es "absolutamente indiscutible", y ha repetido que el gobierno local actuó conforme a la legalidad, autorizando los eventos para los que se le pidió permiso, e inspeccionando los elementos "móviles" de las instalaciones.