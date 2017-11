El PPdeG rechaza una iniciativa sobre registro de jornada laboral

Actualizado 21/11/2017 12:51:08 CET

Todos los grupos recuerdan al Bloque que una proposición similar ya está en trámite en el Congreso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado este martes en el pleno del Parlamento gallego la toma en consideración de una proposición de ley del BNG --apoyada por el resto de la oposición-- para ser elevada al Congreso sobre el registro de la jornada laboral, en un debate en el que el Bloque y PSdeG han cruzado reproches.

En el debate de la toma en consideración, todos los grupos han recordado al Bloque que una proposición de ley similar "ya está en trámite" en el Congreso y se encuentra en fase de enmiendas.

Al respecto, Montse Prado (BNG) ha justificado que esta propuesta fue trasladada por la CIG, y el Bloque la "hace propia" ante la necesidad de una modificación de la legislación laboral, ya que busca que se haga un "cómputo diario de la jornada" para combatir las horas extras no cobradas.

Así, Noela Blanco (PSdeG) ha acusado al Bloque de "copiar" la iniciativa impulsada por el PSOE en el Congreso, aceptada a trámite el pasado octubre, en lo que ve "un calco". De hecho, ha dicho que le molesta "profundamente" que el BNG "robe el espíritu del texto" y "haga parecer como propias" propuestas, "cuando no lo son".

En respuesta, Montse Prado ha reprochado a Noela Blanco el "papelón que acaba de hacer aquí", porque asegura que "no es cierto" que sea una iniciativa del PSOE, sino que fue una propuesta de la CIG de junio de este año.

Por ello, la nacionalista afea a la socialista su "auténtica metedura de pata" por "venir aquí a atribuirse la paternidad o maternidad de algo que fue trasladado por un sindicato". "No vengo aquí a competir sobre quién la presentó antes", ha sentenciado Prado.

"JORNADAS LEONINAS"

Montse Prado ha incidido en la capacidad del Parlamento gallego para elevar iniciativas al Congreso, y remarca que es "de enorme relevancia" que se compute a qué hora inician y terminan la jornada los empleados para hacer frente al "exceso de jornada", así como a las horas trabajadas y no cobradas.

En este sentido, la diputada del BNG denuncia que existen horas extra "realizadas constantemente sin que se computen" y "por las que no se cotizan", con "jornadas leoninas", unido a contratos a tiempo parcial que "son de facto a tiempo completo".

A modo de ejemplo, Prado se ha referido a sectores "enteros" que son los más afectados por el "fraude" en horas extra como la banca, el comercio de alimentación, las ambulancias o la construcción, en donde se ha referido a la "muerte trágica" de un operario en las obras del puente de Rande.

APOYO DE TODA LA OPOSICIÓN

No obstante, esta propuesta ha cosechado el respaldo de la toda la oposición frente a la negativa del PPdeG para su tramitación.

Manuel Lago (En Marea) también se ha referido a que una proposición "exactamente igual" que ya se votó para su toma en consideración en el Congreso el 17 de octubre. Resalta que entonces el PP y Ciudadanos se abstuvieron.

A este respecto, considera "muy positivo" que estas propuestas, que "nacen de la iniciativa de sindicatos", se lleven a "donde reside la soberanía popular", pues considera "gravísimo" las "horas extra obligatorias no pagadas".

Aquí, Lago ha cifrado que cada año se hacen en España 328 millones de horas extraordinarias, mientras "más de la mitad" de ellas son "no pagadas", "estafadas a la clase trabajadora" y "a la Seguridad Social".

En el caso de Galicia son 17 millones de horas extra cada ejercicio que no se abonan, el 55% del total. Y es que si se pagasen todas supondrían la creación de 8.000 empleos en la Comunidad, según los datos del diputado de En Marea.

Noela Blanco (PSdeG) ha hecho hincapié en las jornadas "maratonianas", la "desvalorización" laboral y la precariedad, que "frenan" la creación de empleo.

A renglón seguido, Blanco ha puesto el foco acerca de la "indefensión para trabajadores" que "no pueden demostrar" sus horas trabajadas.

EL PP TACHA DE "EXTEMPORÁNEA" LA INICIATIVA

Por su parte, Miguel Tellado (PPdeG) ha tachado la iniciativa de "extemporánea" e "imposible", porque "no hay que pedir admitir a trámite si ya fue admitida a trámite" en el Congreso, "como bien le recordaron el PSOE y las mareas de Podemos" al BNG.

Por ello, ha emplazado al Bloque a "retirar esta iniciativa". Cuestiona si la intención de los nacionalistas es que "se debata doblemente" en la Cámara baja.

Del mismo modo, Tellado sostiene que "el único motivo" de esta propuesta del Bloque es buscar "salir en la foto", pues "quiere aparentar que tiene algo que decir en el debate nacional". "O no se enteran o nos toman de broma", ha recriminado.

También ha apuntado el popular que su grupo comparte "en buena medida" el registro de la jornada laboral, si bien ha defendido la "flexibilización de condiciones y horarios". A renglón seguido, se ha referido al "desafío" que puede suponer esta medida para el pequeño negocio.

En su turno de réplica, Montse Prado ha afirmado que Tellado "es la crónica de un exabrupto anunciado". También ha retado al PP a que "no se esconda detrás" de que la iniciativa está en trámite en el Congreso, puesto que "no" votaría a favor aunque no fuese así.