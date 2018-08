El PPdeG atribuye la "desaparición" de Caballero a que se estaría "fabricando un expediente exprés" sobre O Marisquiño

Publicado 17/08/2018 13:40:05 CET

Critica que "prefiere subir al escenario de telonero que garantizar la seguridad" de los asistentes en lo que pudo ser el "Madrid Arena vigués"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, ha planteado que la "desaparición" estos días del alcalde de Vigo, Abel Caballero, podría deberse a la "fabricación exprés" del expediente sobre el festival de O Marisquiño, y ha criticado que el regidor "prefiere subir a un escenario como telonero que garantizar la seguridad" de los asistentes en lo que pudo haberse convertido en el "Madrid Arena vigués".

De este modo, Prado ha solicitado a Caballero "explicaciones detalladas sobre lo sucedido", ya que cinco días después de lamentar el suceso, "ni siquiera se ha tenido acceso ni se ha podido ver la licencia municipal que se debería tener para celebrar este evento". En este sentido, ha afirmado que el PPdeG "confía en que la demora no tenga que ver con la fabricación exprés de un expediente".

Además, ha asegurado que "cada día que pasa --sin la presentación de ese expediente-- se estrecha más la soga sobre la corporación municipal de Vigo y sobre su alcalde".

"Es difícil comprender que Caballero, que suspendió partidos de la Liga de Fútbol Española en base a su autoridad y personalismo, pueda autorizar que se celebre en Vigo un evento como O Marisquiño, con deficiencias severas de seguridad", ha aseverado.

Así, la viceportavoz parlamentaria ha ironizado con que, "tras conocer que a día de hoy ya van 467 heridos, Caballero puede seguir haciendo lo mismo a la hora de autorizar eventos culturales y de otro tipo". "Cuanto más tarde en dar una explicación convincente que despeje las dudas, más intensas serán nuestras reclamaciones", ha sentenciado Prado.

"SER ALCALDE NO IMPLICA SUBIRSE A UN ESCENARIO"

Asimismo, apelando al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "que representa a los alcaldes de toda España", Prado ha asegurado que, "si todos los alcaldes de este país hiciesen las cosas como el de Vigo, es probable que las fiestas y festivales que se organizan durante la época estival y a lo largo del año por la geografía española puedan meterlos en líos".

Por ello, ha recordado a Caballero que "ser alcalde no implica subirse al escenario para ser telonero de ningún grupo". "Ser alcalde implica garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a festivales, conciertos culturales o eventos deportivos", ya que "esa es la verdadera responsabilidad de un alcalde", ha aseverado.

Al respecto, ha insistido en que "Abel Caballero prefiere subirse a un escenario de telonero que garantizar la seguridad de las personas de ese escenario en el que se celebran los conciertos". Y ha apuntado que "otros compañeros de partido y otras corporaciones muestran su asombro por lo sucedido en Vigo esta semana" y "por cómo se tiene gestionado --el suceso-- desde el ámbito municipal".

INSISTE EN LA RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, la viceportavoz parlamentaria del PPdeG, que sostiene que Abel Caballero es "odiado en su partido", ha sugerido que el propio PSOE "está asombrado de cómo se ha actuado en un suceso que pudo haber costado vidas humanas" y "que pudo ser una catástrofe muchísimo mayor".

Por lo que respecta a la responsabilidades sobre la zona en la que se produjo el accidente, Prado ha recordado que "la justicia ya ha dicho en alguna ocasión que la responsabilidad de mantenerla es del consistorio" y que "probablemente lo vuelva a manifestar una vez se inicie el recorrido judicial".

"Ya conocemos alguna sentencia del contencioso administrativo de Vigo en el que se condena al ayuntamiento como responsable de la plataforma en la que se ha producido el fatal accidente", ha indicado Prado. Por ello, según ha señalado, "ahora lo que queda ver es cuánto tarda el consistorio en dar explicaciones y en asumir responsabilidades".

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Durante su intervención, la viceportavoz del PPdeG también ha apuntado que aquellos que "no son capaces de garantizar la seguridad de las personas que acuden a un evento organizado por el propio ayuntamiento, difícilmente podrán seguir al frente del mismo organizando eventos similares".

"Seguiremos pidiendo explicaciones en todos los ámbitos que sean necesarios, porque si el alcalde fía su suerte a que se olvide lo de Vigo, la falta de eficacia y gestión, el PP va a seguir pidiendo y reclamando explicaciones", ha insistido Prado, y afirma que "no pueden continuar en la gestión pública personas que no pueden garantizar que esto no va a volver a ocurrir bajo su mandato".

ALCALDE "DESAPARECIDO"

Además, Prado ha señalado que "pasan las horas y, a medida que pasan, el señor Abel Caballero continúa desaparecido", pese a que "siempre le gusta estar en primera línea cuando hay titulares". Al respecto, ha indicado que "su desaparición preocupa al PPdeG", porque "está desaparecido como persona y también como administración".

Asimismo, ha demandado "que se le den todos los informes a las víctimas" y "a los compañeros del grupo municipal del PPdeG de Vigo, que los han solicitado", junto a la licencia municipal.

ANIMAN A LAS VÍCTIMAS A RECLAMAR

Finalmente, la viceportavoz parlamentaria ha defendido que "las víctimas tienen derecho a la transparencia y a conocer el expediente", y las ha animado a "presentar reclamaciones por la vía judicial", para lo que necesitan también que se les de "documentación" sobre lo sucedido, "una documentación que no se ha conocido hasta el momento".

Ante esta situación, Prado ha planteado que el PPdeG "no sabe si lo que se quiere es fabricar un expediente exprés" ni "por qué no se conocen los informes favorables que tienen que tener desde el ayuntamiento para que se celebrase este evento".

"Pudo haberse producido un Madrid Arena a la viguesa y eso es lo que vamos a exigir que se explique y, luego, veremos si estas explicaciones son suficientes", ha sentenciado la viceportavoz del PPdeG.