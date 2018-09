El PPdeG defiende que la petición de financiación para el puerto de A Coruña "se extenderá" a otros puertos gallegos

Publicado 31/08/2018 17:27:23 CET

Tellado reivindica que "Galicia no puede ser menos que Valencia", aunque "allí gobierne el PSOE con socios que auparon a Sánchez a la Moncloa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha asegurado que el hecho de que la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, pida financiación para el puerto de A Coruña, tras la concesión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez para pagar la deuda de 350 millones de euros del puerto de Valencia, no implica que no se pueda "extender a la defensa de los intereses generales del resto de puertos gallegos en la misma situación".

Así lo ha explicado el líder popular en una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede autonómica del partido, en la que también ha indicado que "es evidente que Beatriz Mato es quién lanza esta cuestión" porque "tiene una inquietud: la deuda que mantiene el puerto de A Coruña para afrontar las obras de construcción de Punta Langosteira".

Ante esta demanda, Tellado ha recordado que este mismo jueves el grupo parlamentario popular en el Parlamento gallego "registró iniciativas preocupándose por todos los puertos de interés general del Estado que se encuentran en situación similar al puerto de Valencia".

Por ello, pese a que ha reconocido que "hubo diputados más avispados a la hora de registrar iniciativas", ha asegurado que, "en cualquier caso, desde el PPdeG se defenderá no el interés de Vigo o de A Coruña, sino el interés general de todo Galicia".

Al respecto, ha apuntado que esta defensa no solo se dará en los puertos de Vigo o A Coruña, sino "también en otros como el de Marín o el de Vilagarcía". "Más allá de quién tuvo la idea de pedir eso que el Gobierno (español) le regala a Valencia para A Coruña, porque estaba en una situación muy muy similar", el PPdeG "defiende los intereses de Galicia", ha aseverado.

De este modo, el secretario xeral del PPdeG ha señalado que "lo lógico es que, una vez que se abre esta cuestión, se haga un planteamiento global en defensa de los intereses de Galicia". "No me gustaría entrar en una confrontación interna que no conduce a nada, y pensar que defender el puerto de A Coruña no es defender Galicia, y que defender Vigo no es defender Galicia", ha puntualizado.

BEA MATO, REY VARELA Y ETHEL VÁZQUEZ

Asimismo, sobre el hecho de que Beatriz Mato y el conselleiro de Política Social, Rey Varela, solapan su actividad como conselleiros con la de representar a su ciudad, Tellado ha considerado que "no", ya que "el día tiene muchas horas y uno puede ser conselleiro y tener una actividad política partidaria como es ser presidente local de tu ayuntamiento, defendiendo los intereses de tu ciudad". "Lo hacen muy bien los dos", ha indicado.

Además, frente al apoyo que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, presta en esta cuestión a Beatriz Mato pese a no tener cargo en la estructura local del PPdeG, el secretario xeral popular ha insistido en que "lo que hizo fue ratificar el interés de Mato sobre esa inversión en el puerto de A Coruña".

GALICIA IGUAL A VALENCIA

"Galicia no puede ser menos que la Comunidad Valenciana por mucho que en Valencia gobierne el Partido Socialista con los socios que auparon a Pedro Sánchez a la Moncloa", ha acusado Tellado.

En este sentido, ha reivindicado que, "por mucho que Sánchez tenga muchos intereses políticos en Valencia, Galicia no quiere ser menos y, si va a haber fondos para apoyar al puerto de Valencia frente a un endeudamiento acometido para poder celebrar regatas, Galicia también quiere que haya los mismos fondos para la seguridad de sus puertos".

"Tan legítimo es lo que piden en Valencia como lo que piden en Galicia", por lo que "es un error caer en localismos y pensar que si se pide para A Coruña no puede pedirse para Galicia", ha resaltado el secretario xeral del PPdeG.