El PPdeG está "dispuesto a estudiar" con el PSOE "cualquier tipo de fraude" en el uso de fondos públicos

Actualizado 28/02/2011 16:01:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Manuel Ruiz Rivas, ha asegurado este lunes que los populares están "dispuestos a estudiar conjuntamente con el PSOE" todo lo que se refiera "a cualquier tipo de fraude que se pudiera haber llevado a cabo en el uso de fondos públicos".

Lo ha manifestado en una rueda de prensa, tras ser preguntado por si los populares apoyarán la comisión de investigación que, según anunció la semana pasada el diputado José Luis Méndez Romeu, pedirá el PSOE para que analice el supuesto "abuso de poder" y el "ataque a las libertades" de sindicatos y partidos políticos puesto en marcha por parte de la Xunta.

En todo caso, el portavoz popular ha subrayado que al PP le gustaría que los socialistas tuviesen "un poco más de diligencia" a la hora de presentar esta iniciativa, de la que todavía no tienen constancia. "Aún no han presentado nada", ha constatado, por lo que, ha añadido, "no se sabe qué quieren que se investigue".

"Imagino que los señores diputados del PSOE estarán preocupados por el uso fraudulento de fondos públicos y por las actuaciones de quienes no pagan impuestos, pero como aún no han dado señales de vida no le puedo contestar mucho más", ha apuntado, para concluir que es "evidente" que el PP está dispuesto a "estudiar conjuntamente" con el PSOE lo relativo "a cualquier tipo de fraude" en el uso de fondos públicos.