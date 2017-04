El PPdeG tacha de "ridículo" que Carmen Santos pida amparo al Parlamento

Actualizado 21/04/2017 15:42:52 CET

Tellado acusa a la diputada de "utilizar la violencia de género para sacar tajada política" y cree que "no es digna de ocupar un escaño"

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, tacha de "ridícula" la petición de amparo de la diputada de En Marea Carmen Santos ante la Presidencia del Parlamento por el trato recibido por parte de los populares en la Cámara, al tiempo que lamenta su "mandíbula de cristal" para encajar "simples críticas".

El pasado miércoles todos los grupos de la oposición abandonaron la comisión Institucional del Parlamento gallego después de que el diputado popular Alberto Pazos Couñago asegurase --durante el debate de una iniciativa de En Marea sobre discapacidad-- que no reconoce a Carmen Santos como "interlocutora política válida". Tras ello, la diputada pidió amparo a la Presidencia de la Cámara por lo que considera "violencia institucional" por parte del PP.

En rueda de prensa, Tellado ha afirmado que lo denunciado por la diputada de En Marea "no es admisible", porque "el PPdeG nunca insultó a la señora Santos". "Y nunca nos referimos a ella de forma peyorativa como sí hicieron desde su propio partido", sostiene.

Y es que Tellado ve "ridículo" que Santos se sienta ofendida por que Albertos Pazos se haya dirigido a ella como "esa señora". "Es curioso la doble vara de medir que tiene la señora Santos, porque ella entiende que no ofende cuando llama asesinos de mujeres a los hombres del PP, pero cuando a ella se refieren llamándola 'esa señora' es una grave ofensa", agrega.

"El populismo se ha acostumbrado de forma muy rápida a golpear con puño de hierro, con insultos, con injurias y descalificaciones a quien no piensa como ellos" mientras "se ha acostumbrado a encajar las simples críticas con mandíbula de cristal".

"NO ES DIGNA DE OCUPAR UN ESCAÑO"

Además, el secretario xeral del PPdeG ha remarcado que hace unas semanas él mismo avanzó que los populares no iban a considerar a Santos como "interlocutora válida" si no se disculpa por "haber calificado a los hombres del PP como asesinos de mujeres". "Seguimos esperando esa disculpa que no llegó", ha advertido.

De tal forma, acusa a Santos de "distorsión a la hora de entender la realidad". Y es que a Tellado le parece "curioso" que la diputada de En Marea hable de "violencia institucional" cuando su partido "es heredero de un grupo cuyo líder se dedicaba a dar puñetazos en los escaños", así como a "insultar gravemente en el día a día del Parlamento a los miembros del PP", en alusión a Xosé Manuel Beiras.

"No estamos dispuestos a consentir lo que consentimos en la pasada legislatura", ha avisado, antes de aseverar que: "La señora Carmen Santos no es digna de ocupar un escaño en el Parlamento de Galicia".

"UTILIZA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA SACAR TAJADA"

Preguntado por las acusaciones de Santos de que los populares dispensan un trato machista a las diputadas de la Cámara, Tellado ha replicado que "plantear lo que plantea Carmen Santos sí que es una cuestión machista".

En este sentido, argumenta que "cuando uno critica a una mujer no es machista por criticar a una mujer", y le pide que "no se respalde detrás de las mujeres de la oposición para tratar de justificar lo injustificable". Por ello, cree "bastante lamentable" que se escude "en el discurso fácil del machismo".

"Nosotros no somos machistas, la que creemos que utiliza la violencia de género para sacar tajada política es la señora Carmen Santos, que es la que dijo que los hombres del PP mataban mujeres", ha sentenciado.

"SEGUIDISMO" DE LA OPOSICIÓN

Junto a esto, Tellado ha echado en cara al resto de grupos de la oposición que hagan "seguidismo" de "los espectáculos que de forma constante quieren protagonizar la señora Carmen Santos".

"Si entre todos quieren convertirla en la lideresa de la oposición nosotros no tenemos nada que decir, parece que prefieren a la señora Carmen Santos que al señor Luís Villares (...) pero es síntoma claro de la situación en la que se encuentra la oposición en Galicia", ha apuntado.