El presidente de los comuneros advierte a PP y PSOE de que no apoyar Porto Cabral "es no querer hacer nada por Vigo"

Asegura que quienes critican el proyecto "serán los primeros en ponerse a la cola" para pedir trabajo Garantiza que el monte comunal "no corre riesgo" y, aún con Porto Cabral, tendrá más superficie que hace unos años

VIGO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Montes de Cabral, Luis Rodríguez, ha expresado su confianza en que "alguno de los partidos mayoritarios" en la cámara gallega asuma la proposición no de ley de iniciativa popular en favor del macrocentro comercial y de ocio 'Porto Cabral', promovido por Intu, y ha advertido: "Si no fuera así, significaría que ni PP ni PSOE quieren hacer nada por Vigo".

En una entrevista a Europa Press, Rodríguez ha recordado que está a punto de finalizar una campaña de recogida de firmas, que cuenta con más de 60.000 apoyos, para instar al gobierno de la Xunta a desarrollar ese proyecto por la vía supramunicipal. "Estamos convencidos de que, con este respaldo ciudadano, los partidos, al menos, se lo pensarán", ha apuntado.

Según ha señalado, Porto Cabral supone una inversión "privada" de 600 millones de euros para la parroquia y para la ciudad, la creación de unos 4.000 empleos directos, y se prevé que cada año pasen por sus instalaciones "entre 18 y 20 millones de personas", con la riqueza que ello supone para la economía del área viguesa. "Esto es un proyecto por el que esperan la mayoría de ciudadanos, quieren que vaya adelante. Si los partidos no lo asumen, estaríamos en una ciudad con pocas perspectivas de futuro", ha apostillado.

Con respecto a la manifiesta oposición que han proclamado BNG y En Marea al proyecto, Luis Rodríguez ha recordado que el sector de Liñeiriños, donde se instalaría Porto Cabral, fue diseñado y encuadrado en el Plan General por un gobierno municipal nacionalista, por lo que ve "incoherente" la posición del BNG. En cuanto a En Marea, ha lamentado que no tengan "ningún proyecto de interés" para la ciudad olívica y, en todo caso, ha subrayado que los defensores del proyecto de Intu llevan recogidas "más firmas que votos tuvieron Marea y BNG juntos" en la ciudad.

'PLAN B'

El presidente de los comuneros de Cabral ha reconocido que "no hay un plan B, de momento", en caso de que la iniciativa no prospere en la cámara gallega. Si no sale adelante el proyecto, ha señalado, "habría que esperar a un nuevo Plan General, sería lamentable porque seguramente, cuando esté listo, los inversores ya no estarán ahí".

A ese respecto, ha recordado que los promotores de Porto Cabral "llevan esperando desde 2013" y, aunque han ratificado su interés por instalarse en Vigo, "les han ofrecido parcelas en otros sitios cercanos". Si la iniciativa no prospera, ha añadido, la ciudad "perdería una oportunidad de oro de tener una inversión fuerte, como no hay en toda Galicia y como pocas en España".

INTERÉS SUPRAMUNICIPAL

El comité de entidades y particulares que impulsa la campaña de recogida de firmas apuesta porque Porto Cabral sea considerado un proyecto de interés supramunicipal, para que la Xunta adopte las medidas necesarias para que pueda ser una realidad, sin tener que depender de un planeamiento urbanístico, el vigués, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Luis Rodríguez ha recalcado que las administraciones han buscado vías alternativas para desarrollar otras iniciativas, como la ampliación del polígono de Balaídos, la estación intermodal o la construcción de viviendas públicas en Navia. "¿Por qué para unos se enciende la luz y para otros se apaga?¿Acaso Cabral no tiene derecho a desarrollarse, a tener empleos?", ha cuestionado.

OPOSICIÓN AL PROYECTO

Por otra parte, con respecto al grupo de comuneros que se oponen a 'Porto Cabral' , el presidente de la junta rectora ha insistido en que son "minoría" y que "no se puede decir que la Comunidad de Montes esté en contra, es más, es la primera promotora de esa campaña de recogida de firmas".

Así, ha descalificado los argumentos que utilizan los opositores para criticar el proyecto, y ha asegurado que "nunca" conoció una iniciativa que fuera más "pública, explicada y transparente".

Además, ha justificado la posición de la directiva comunal, y ha recordado que, si existen los terrenos para uso comercial, "lo menos que se podía hacer era sentarse a negociar", que fue lo que hizo la directiva. En esa línea, ha afirmado que, en ese espacio, "está prevista la expropiación forzosa" cuando se desarrolle, y para lograr el acuerdo más beneficioso, la Comunidad de Montes ha pactado un precio de 40 euros por metro cuadrado, muy superior a la media del precio en expropiaciones de ese tipo.

Rodríguez también se ha referido a la polémica asamblea celebrada en noviembre de 2013 (después de haber sido aplazada por incidentes con los comuneros críticos). Según ha precisado, lo que se sometió a votación en esa reunión fueron "las condiciones" que la junta rectora pactó con Intu (el precio de las expropiaciones, la reposición de servicios, el acondicionamiento de un lugar alternativo para la Romería do Pan de Millo, etc.), y no si los comuneros estaban a favor o en contra de Porto Cabral.

Además, ha defendido la gestión de la junta rectora desde que él la preside, y ha destacado que, en los últimos años, el patrimonio de suelo forestal comunal ha crecido en 55 hectáreas, al tiempo que ha recordado que, por ley, la entidad está obligada a reinvertir en el monte el 40 por ciento de sus ingresos.

30 HECTÁREAS PARA EL PROYECTO

Así se hará con Porto Cabral, ha abundado, y ha explicado que la previsión de ingresos por esas 30 hectáreas de monte es de entre 11 y 13 millones de euros, de los que el 40 por ciento, como es preceptivo, se destinará "a adquirir patrimonio y generar empleo".

Luis Rodríguez también ha destacado que, gracias a la adquisición de terrenos de los últimos años, aún sin esas 30 hectáreas, la Comunidad de Montes tendrá más superficie que hace 18 años. "Vamos a defender el monte por encima de todo. No corre ningún riesgo, porque aún quedarían 25 hectáreas más de terreno forestal que cuando yo llegué", ha insistido.

Según ha aseverado, los que forman la minoría que se opone a Porto Cabral "serán los primeros en ponerse a la cola" para beneficiarse de los empleos que genere, y ha lamentado las "perogrulladas" e "intoxicaciones" de los críticos con esta iniciativa.

Como ejemplo, ha señalado la vinculación "intencionada" que se ha hecho de los incendios del 15 de octubre con el desarrollo de Porto Cabral, porque "no ardió ni una hierba" en esa parroquia, gracias a que la Comunidad de Montes mantiene sus terrenos "cuidados y limpios".