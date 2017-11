El presidente del Consultivo investigado, "amigo de más de 20 años" de Raúl López, niega ilegalidades

Publicado 02/11/2017 13:04:00 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consello Consultivo, José Luis Costa Pillado, investigado en el marco de la Operación Cóndor por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, ha asegurado este jueves que es "amigo" del empresario Raúl López (Monbus) --principal imputado en la causa-- desde hace "más de 20 años", pero asegura que actuó de forma "legal".

En la comisión parlamentaria para dar cuenta de los presupuestos de este organismo, las diputadas Carmen Santos (En Marea) y Patricia Vilán (PSdeG) se han referido a la investigación a Costa Pillado en la Cóndor y han pedido explicaciones sobre su situación legal.

"Hay personas amigas de uno, incluso hay personas de más de 20 años, y ese es el tema de este señor (Raúl López), es amigo mío; y yo a mucho honor, es un orgullo tener los amigos que tengo", ha afirmado el presidente del Consello Consultivo en la Cámara.

Sobre las conversaciones entre Costa Pillado y Raúl López en las que indaga la jueza que instruye la Operación Cóndor, Pilar de Lara, sobre un supuesto asesoramiento que el investigado habría prestado en lo relativo al anteproyecto de ley de fomento del transporte público de Galicia, el implicado ha asegurado que todo fue "legal".

Así, Costa Pillado ha explicado que esa conversación se realizó cuando todavía era conselleiro del Consultivo y no presidente, y apunta que Raúl López quería "mandar escrito al Consello Consultivo y dudaba de los trámites para hacer eso",

"La consulta era precisamente esa: 'oye, cómo hay que hacer para tramitar un escrito y presentar en el Consello Consultivo", relata. "La respuesta fue: no lo puedes presentar, porque en el Consultivo no recibimos ningún escrito de particulares, únicamente consultas del presidente de la Xunta de Galicia". "Eso es todo y sobre esto gira esta cuestión", aclara.

Sobre este extremo, asevera que "la información que se pueda dar a particulares sobre los requisitos jurídicos o técnicos de solicitudes que se puedan presentar en el Consultivo es algo legal", pero "no llegó ni siquiera a eso". "No hubo ningún tipo de consulta al Consultivo, ni sé en este momento qué era el informe que supuestamente iba a emitir el Consultivo", asevera.

"NADIE VA A DEMOSTRAR QUE INCUMPLÍ LA LEY"

En esta línea, Costa Pillado afirma estar "tranquilo", porque "una investigación no es malo, es el mejor método para la transparencia". "Nadie demostró ni jamás va a demostrar que yo incumplí los dictados de la ley como presidente del Consello Consultivo", sentencia.

Carmen Santos ha acusado al presidente del Consultivo de que en su comparecencia de diciembre de 2016 en sede parlamentaria "ocultó" que tenía que declarar días después como investigado en la Cóndor y "mintió".

En respuesta, Costa Pillado ha asegurado que entonces "no conocía absolutamente nada". "Solo sabía que estaba citado para declarar", sostiene, "porque alguien vino a mi despacho a decirme eso". "No me vino por las vías ordinarias y no me daba indicación alguna de que se trataba de eso (...) sigo desconociendo en absoluto de qué va esto", ha insistido.

"SI NOS HOMENAJEAMOS ES CUESTIÓN ENTRE NOSOTROS"

De hecho, asegura que "la relación de amistad" con otras personas afecta a su "vida privada". "Si nos homenajeamos y nos intercambiamos algún detalle, más o menos importante, eso es muy subjetivo, es una cuestión entre nosotros, que venimos haciendo desde hace muchos años, y yo no estaba desde luego en el Consello Consultivo", ha proseguido en las explicaciones sobre su relación con Raúl López.

"A día de hoy no sé por qué se me atribuyen esos tipos", lamenta. "No puedo evitar los tiempos de juzgados, sobre todo de algún juzgado", también se ha quejado.

BAJADA DE PRESUPUESTO

En otro orden de cosas, el Consello Consultivo cuenta con un presupuesto de 2,1 millones para 2018, con una bajada del 1,5% frente a 2017, que su presidente achaca a la renuncia de Gerardo Fernández Albor como conselleiro nato.

Por su parte, Paula Prado (PPdeG) ha dicho que no va a participar en "ningún juicio paralelo en esta Cámara, que no corresponde". "Igual que otros sufrimos antes esa situación", ha recordado la diputada, espera que Costa Pillado "demuestre su inocencia".

Finalmente, Prado ha emplazado a la oposición a: "Dejar de intentar desprestigiar a un órgano que, por suerte en Galicia, reforzamos en plena crisis económica".