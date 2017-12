El presidente del Parlamento de Galicia, "claramente" en contra de devolver competencias ante una reforma constitucional

Actualizado 06/12/2017 12:11:49 CET

Santalices advierte de que la gestión actual de la AP-9 "es muy mejorable" y reconoce que se siente "incómodo" con el veto del Congreso

Atenderá la petición de amparo de Pontón, pero reduce a "pregunta retórica" las palabras que le dirigió Feijóo sobre violencia machista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha defendido el "buen estado de salud" de la que goza, ha diagnosticado como médico de profesión, la Constitución española del 78, y ha considerado que "es posible" que haya que cambiar "algunas cosas". Pero, ha advertido, en el "marco" de la propia Constitución y de la comisión creada en el Congreso de los Diputados.

"A lo mejor hay que cambiar cosas, a lo mejor no", ha manifestado, en una entrevista concedida a Europa Press el dirigente popular, en la que, en todo caso, se ha mostrado rotundamente en contra de reducir el nivel competencial de las comunidades autónomas y, singularmente, de Galicia.

"¿Devolver competencias al Estado? Claramente no", ha enunciado y respondido Santalices, al respecto de lo que ha puesto como ejemplo la sanidad pública gallega, que ha permitido "desarrollar sistemas y dispositivos para atender a la población que con el modelo Insalud no se contemplaban para Galicia".

Con todo, y sobre la posibilidad de ampliar las competencias a Galicia ha manifestado que no puede pronunciarse sobre cuestiones como una hacienda gallega propia, como se ha demandado por parte de algunos grupos, porque para reclamar una cuestión como esa hay que "ser entendido" en la materia, pero ha incidido en que está "satisfecho" con el nivel competencial que tiene Galicia.

Santalices, que espera que del nuevo Parlamento de Cataluña salga un hemiciclo que retome el "diálogo" y "nunca pierda" la capacidad de "debatir y hacer propuestas", confía en que tras las elecciones catalanas se "recupere el marco normativo".

Al ser preguntado por el sistema de financiación autonómico y las diferencias entre las comunidades con el régimen general y la existencia de un sistema de concierto en País Vasco (o Navarra), Santalices ha pedido llegar a un consenso que "equipare" a todos los ciudadanos. Es decir, que se "financien derechos".

"No puede ser que siempre que se habla de financiación autonómica estemos tirándonos los trastos a la cabeza. Yo creo que deberíamos ir hacia un sistema donde se garantice la financiación autonómica y que, de alguna manera, no genere tiranteces entre comunidades", ha expresado el presidente del Legislativo gallego.

En este sentido, ha sugerido que no todas las comunidades están "en igualdad de condiciones", derivadas de decisiones históricas del pasado y de las cuales se derivan divergencias en cuestiones como la industria. "Hay que ir años atrás para saber por qué se llegó a eso", ha indicado sobre la situación económica de cada comunidad, para dar este capítulo por zanjado en este momento en el que, aseveró, lo que hay es que buscar una financiación que "iguale" a todos los ciudadanos sean del territorio del que sean.

GALICIA, "NACIONALIDAD HISTÓRICA"

En la entrevista con Europa Press, el presidente del Parlamento autonómico ha defendido el estatus de "nacionalidad histórica" con el que se define Galicia en el Estatuto y ha asegurado que "no" lo "ve" en peligro en una eventual reforma de la Constitución en la que abarque el modelo territorial actual.

"El Estatuto de Autonomía pasó un doble proceso, en un primer momento fue rechazado, pero después gracias al Pacto del Hostal tenemos un estatuto (en el 81) consolidado. Si en algún momento se decide reformar el Estatuto, tiene que ser dentro de este Parlamento", ha advertido.

Así las cosas, Miguel Santalices Vieira ha rechazado que una reforma de la Carta Magna pueda hacer inconstitucional el actual Estatuto gallego. "No lo veo, no lo veo", ha incidido.

AP-9, "MUY MEJORABLE"

El presidente del Parlamento ha reconocido que se siente "muy incómodo" con el veto del Congreso de los Diputados a debatir la proposición de ley, aprobada por unanimidad en la Cámara gallega, en la que se pide transferir la titularidad de la AP-9 a Galicia.

"Me siento muy incómodo con esta cuestión porque entiendo que un asunto que se aprobó unánimemente en el Parlamento, de alguna manera no tuvo el recorrido que debería tener", ha manifestado el dirigente popular, quien se ha comprometido a llevar adelante cualquier iniciativa al respecto, pero eso sí, con el "respaldo de los servicios jurídicos" (que no vieron recorrido en la vía del Tribunal Constitucional).

"Si los letrados me aconsejan algo que se pueda hacer, yo soy partidario de hacerlo. Pero siempre ir de la mano de los informes jurídicos", ha remarcado Santalices, quien ha sido muy rotundo al respecto de la actual gestión de la AP-9: "Es muy mejorable".

"PREGUNTA RETÓRICA"

En la entrevista con Europa Press, Santalices se ha ratificado en lo que él mismo aseguró durante la sesión de control en la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para preguntarle en "qué bando estaba", si en la lucha contra la violencia machista, o con los maltratadores.

Ese día, el jefe del Legislativo gallego aseguró ese día que sabía "perfectamente" en qué lugar estaba la nacionalista, quien pidió el amparo de la Cámara ante las declaraciones de Feijóo, a las que ya no pudo replicar por el formato del debate. Santalices ha explicado a Europa Press que "el escrito" de la diputada "llegó" a la Presidencia de la Cámara y ha indicado que está "en la fase de poder contestarle".

"Y por supuesto, nosotros vamos a contestar a ese escrito y yo también voy a hablar con la señora Pontón. Y es bien cierto que sigo pensando lo mismo que dije aquel día en el pleno: No tengo ninguna duda de en qué lado está el Bloque Nacionalista Galego ni particularmente la señora Pontón; están en contra de todo lo que pueda tener que ver con la violencia machista", ha apuntado Santalices, quien, por otro lado, ha reducido las palabras del presidente de la Xunta a una "pregunta retórica" en el marco de un "debate parlamentario".

El presidente de la Cámara ha asegurado que será "consecuente" con lo que observó en el hemiciclo en un primer momento y ha señalado que, si él entendiera "no" se trataba de una cuestión "retórica", hubiese "matado, automáticamente" esa cuestión y "no lo hubiese dejado adelante".

"Sé bien del lado que está (el BNG). Es que si hubiese alguien de la Cámara que estuviese en el bando de los que, de alguna manera, defienden o practican la violencia machista, no sería merecedor de estar", ha avisado.

TRABAJO DIPUTADOS

Santalices ha hecho una buena valoración de la labor de los diputados y ha destacado la "eficiencia" de la Cámara, tanto por las horas de trabajo, como por el resultado de los debates que allí se da. Al respecto, ha significado la tramitación de la ley de presupuestos, en los "tiempos" que marca la ley.

Ante la proximidad de la Navidad, Santalices ha juzgado que ninguno es merecedor de 'carbón' y únicamente envía deseos de buena salud a todo el hemiciclo, de cuyo trabajo se siente "muy satisfecho".

En su repaso del primer año de esta legislatura, ha destacado el alto grado de consenso en las Medallas que ha otorgado el Parlamento de Galicia y los actos de celebración del 35 aniversario de la sede del Legislativo autonómico.

Como proyectos de futuro, ha indicado que sigue trabajando para hacer más "transparente" el Parlamento y "tiene planes" de abrir más el Pazo do Hórreo a la ciudadanía, incluyendo volver a retomar la jornada de puertas abiertas que se dejó de celebrar en la Legislatura pasada.

También se ratificó en sus palabras de hace un año en una entrevista con Europa Press cuando aseguró que se resistía a creer que Feijóo no optase a un cuarto mandato. Entonces pronunció un "ya veremos" y, en esta ocasión afirmó: "Sigo pensando lo mismo".