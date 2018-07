El presidente de Sogama amenaza con demandar a los ayuntamientos que no paguen

Actualizado 26/12/2013 17:00:05 CET

LUGO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sogama, Luis Lamas, ha advertido este jueves a los alcaldes que plantean una "insumisión" y no pagar las facturas desde que se aplique la subida del canon que analizará la posibilidad de presentar demandas por este motivo.

En un acto en Lugo para presentar una campaña de compostaje, Lamas ha dicho respecto a "lo de no pagar o pagar" que "para eso están los servicios jurídicos de los ayuntamientos y para eso están los servicios jurídicos de Sogama". "Yo no sé si al alcalde de Monforte, a la vista de los antecedentes de Pontevedra después de doce años de insumisión, le resultará razonable", ha avisado.

En torno a un centenar de regidores del PSdeG, BNG, Anova e independientes se reunieron el pasado sábado en Santiago y pactaron movilizaciones conjuntas contra la subida del canon del 34% prevista desde marzo, entre las que figuran la posibilidad de no pagar los recibos. En ese encuentro participó el alcalde de Monforte, Severino Rodríguez (BNG).

Lamas se ha dirigido precisamente a este regidor para decirle que cuando uno es alcalde o es presidente de una sociedad pública o de una comunidad de vecinos "lo que tiene que hacer es actuar con responsabilidad". "Si uno utiliza un servicio, ese servicio lo tiene que pagar y, si no quiere utilizarlo, no lo utiliza", ha razonado.

El presidente de Sogama ha dicho también que no se le ha pasado "por la cabeza" presentar su dimisión, pese a las reiteradas peticiones trasladadas por alcaldes que se oponen a la subida. "No se me ha pasado por la cabeza por una cuestión muy clara y es que, cuando uno toma decisiones que hay que tomar, las que gustan y las que no gustan, y cuando uno toma decisiones que son necesarias aunque no gusten, no parece que eso sea causa para dimitir", ha argumentado.

En cuanto a los regidores que se han puesto de acuerdo para tomar medidas contra el alza del canon, Lamas ha asegurado que en la última reunión en Santiago "había un poquito menos, una cuarta parte menos de esos 100 que dice apadrinar el alcalde de Monforte".

En cualquier caso, ha incidido, "hay una cosa que es evidente" y es que la factura que se cobra a los ciudadanos por los resudios hay dos partes; una la recogida y otra el tratamiento. "El Ayuntamiento de Monforte, con el actual alcalde, cuando decidió cambiar el sistema, un sistema de cubeo, hay que recordar que lo incrementó en más de un cien por cien", ha asegurado y ha añadido que "esa decisión la tendrá que justificar y defender él".

En cuanto al canon que cobra Sogama a los ayuntamientos, ha justificado que se incremente "por la reforma del mercado eléctrico" y la "eliminación de las primas". "Esto lo que hace, aquí y en el resto de las diez plantas que hay en España, es que la caída de ingresos provoque el reequilibro mediante canon", ha zanjado.