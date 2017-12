Los presupuestos de Santiago, los más altos desde 2009 con 110 millones

Actualizado 12/12/2017 14:08:18 CET

El gobierno asegura que PSdeG y BNG "viabilizarán" la aprobación de las cuentas, que sube el gasto en todas las áreas menos en deuda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos para 2018 del Ayuntamiento de Santiago ascienden a unos 110 millones de euros, más de 113 si se suman las empresas municipales, lo que significa que son las cuentas más elevadas del Consistorio desde 2009. Entre las líneas principales que destaca el gobierno local, se encuentra el gasto social, que pasa de 71 euros por habitante en 2015 a 108 euros por habitante, lo que ponen "a las personas en el centro" de las políticas locales.

La concejala de Economía y Hacienda, María Rozas, ha sido la encargada de detallar los números que manejará el Ayuntamiento, si sale aprobado el borrador de presupuestos tal y como prevé el gobierno local como máximo a principios del año que viene. Las cuentas sitúan al alcalde, Martiño Noriega, en el departamento con menor presupuesto, 1 millón de euros para actuaciones como normalización lingüística, protocolo o publicidad.

En el lado opuesto está la cartera de la propia María Rozas, toda vez que las nóminas del personal municipal, el grueso de los 45 millones de euros que maneja, dependen de su departamento. Precisamente, sobre los sueldos de los empleados públicos, la concejala de Economía y Hacienda ha explicado que se ha previsto un incremento del 2%, el escenario "más optimista" que los sindicatos han negociado con el Gobierno central y que, en todo caso, sólo será de aplicación con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado.

El borrador de presupuestos ahora tendrá que ser elevado al pleno municipal para su aprobación inicial, un pleno que se preveía celebrar en diciembre pero que, por problemas "técnicos", está pendiente todavía de la fecha definitiva.

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

En todo caso, el propósito del gobierno local, que dirige Compostela Aberta, es "convocar" el pleno en este mes de diciembre, lo que permitiría tener aprobadas las cuentas de forma definitiva incluso en el primer mes de 2018 (a la aprobación inicial le siguen 15 días de alegaciones y, de haberlas, en otro pleno se someterían las cuentas a aprobación definitiva).

Para ello, y según ha respondido María Rozas a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos, contarán con el beneplácito de dos de los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, que "participaron" en conversaciones de los presupuestos desde el mes e octubre, lo que hace que el documento, según sus palabras, sea "coral".

Así, ha dicho que tienen el compromiso de que "viabilizarán" las cuentas, aunque no conocen el sentido del voto de socialistas y nacionalistas, mientras que el PP ha conocido este mismo martes el borrador de presupuestos.

OTROS NÚMEROS DE LOS PRESUPUESTOS

Son, en palabras de María Rozas, unos presupuestos "expansivos fruto del esfuerzo hecho en captación de fondos y con la mirada puesta en la consolidación de las políticas públicas y líneas estratégicas desde 2015".

Además, incluyen un incremento en el capítulo de gastos en todas las áreas, salvo la destinada al pago de la deuda bancaria, "fruto de la buena salud económica y del esfuerzo realizado en los años anteriores, que permiten tener unas cuentas saldadas", ha destacado la edila de Hacienda. El capítulo de deudas se reduce un 26,73% y en intereses un 44,26%.

En políticas sociales se registra un incrementa un 26% en el que se incluye el servicio de ayuda del hogar (el doble de la destinada en 2015), el incremento de las becas de comedor escolar y actividades extraescolares (hasta los 600.000 euros) y talleres de empleo.

Las cuentas registran una subida del 40% en mantenimiento, incorporando un nuevo contrato de mantenimiento de aceras específico. En el rural, sube un 28%, destinando por tercer año consecutivo todos los fondos que se reciben del plan de la diputación para este ámbito, junto con obras financiadas con recursos propios.

Otra de las áreas que más sube es la acción cultural, con un presupuesto de en torno al 30% que responden a un convenio con XADE --Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos-- para la realización de conciertos en la ciudad y que hasta ahora, según explicó Rozas, no se podía realizar porque esta entidad no había aprobado sus presupuestos. "Teniendo unas cuentas expansivas y un Ayuntamiento saneado, es el momento idóneo para reiniciar la colaboración en la promoción de grandes eventos en el Multiúsos do Sar", ha manifestado Rozas.

MEDIO AMBIENTE E INVERSIONES

Otro de los compromisos es la apuesta por un Santiago "más verde y sostenible". Así, se incorporan como inversiones la reposición de alumbrado público por importe de 150.000 euros, la ampliación de islas de compostaje por 97.000 euros o la ampliación de sendas verdes.

Las inversiones crecen hasta en un 2,9%, alcanzando los 10,3 millones de euros para infraestructuras "clave" para la ciudad. La parte más importante se la llevan las transferencias de capital, por obras que realizan otras administraciones, como son la intermodal (240.600 euros) y la EDAR (491.000 euros).

Otras inversiones que ha destacado el Ayuntamiento de Santiago son las relacionadas con la accesibilidad, la mejora de instalaciones existentes, con cuantías de 200.000 euros para un programa de mejora de accesibilidad a la vivienda o el llamado 'Plan Vite' --con 598.182,11 euros--.

Además, han quedado incorporados automáticamente los presupuestos participativos (1,5 millones de euros), que tienen, entre otras actuaciones, la realización de parques biosaludables e infantiles, huertas urbanas, un carril para bicicletas y zonas de ocio cubiertas.