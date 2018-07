El PSdeG denuncia que interinos de la Xunta concurrirán a unas oposiciones con sus superiores en el tribunal

Actualizado 26/01/2011 15:25:15 CET

Incide en que están "diseñadas a medida" de esos trabajadores, ya que incluso les "favorece" la baremación frente al resto de aspirantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del área institucional del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Lage, ha denunciado este miércoles "graves irregularidades" en las oposiciones de técnico ambiental de la Xunta, para las que salen 15 plazas y en las que están inscritos 14 interinos que serán juzgados por un tribunal del que, al menos, forman parte seis de sus "jefes directos".

Lo ha revelado en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la "relación directa" con los opositores es causa de exclusión en base a la Ley de régimen jurídicos de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo. Por ello, según Lage, "deberían ser apartados" del proceso, cuando menos, esos miembros del tribunal.

En este punto, ha hecho hincapié en que si estas personas no deciden "por voluntad propia" recusarse, cabe plantearse "cuál es el papel" de la Dirección Xeral de Función Pública y del "sujeto" que tiene al frente, José María Barreiro, ya que su departamento es "un coladero". "Un coladero consentido", ha puntualizado, en alusión a las "irregularidades" que también denunció en las oposiciones de inspector de urbanismo y de inspección turística.

Ahora, Lage ha insistido en que la conformación de los tribunales para las oposiciones a técnico ambiental, a las que concurrirán unas 700 personas para optar a 15 plazas, está incurriendo en "una ilegalidad evidente", ya que las pruebas de 14 personas serán analizadas por "la persona que se sienta a su lado todos los días".

TIENEN "VENTAJA"

Así las cosas, "los interinos parten con ventaja", no sólo porque "sus jefes evalúan sus exámenes", sino porque, en la fase de concurso, su experiencia laboral está mejor puntuada pese a que no han entrado en la Administración a través de un examen público y a que no se trata de un proceso de consolidación.

De hecho, tal y como ha explicado el diputado socialista, las plazas que ahora se crearán con esta oposición "no existían", aunque sí figuran en el listín de la Xunta. "Las plazas se crean pensando en esas personas", ha acusado, para insistir en que este proceso es "un fraude", ya que las oposiciones se han creado "a medida" de estos interinos.

Como prueba, ha esgrimido que estos empleados de la Xunta reciben una puntuación de 0,30 por cada mes trabajado, mientras que las personas que ocupaban un puesto similar en el sector privado únicamente recibirán un 0,01 en la valoración del concurso.

FEIJÓO, "CÓMPLICE"

"Llueve sobre mojado", ha sentenciado el portavoz del área institucional de los socialistas en el Pazo do Hórreo, para quien "no cabe otra decisión que remover a los responsables que hacen de la Xunta un territorio vedado y acotado para aquellas personas que no estén ligadas al PP y a quien gobierna" en Galicia.

En este escenario, se ha cuestionado si el interés de los responsables políticos de la Función Pública es "superar a Baltar", ya que "van camino de eso". "Hay un serio problema", ha advertido Lage Tuñas, para denunciar "la vuelta a los peores momentos del fraguismo" con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, como "consentidor de prácticas fraudulentas".

Tras tachar al mandatario autonómico de "cómplice" del "retroceso" en calidad democrática, le ha recordado que llegó a Monte Pío prometiendo que su "ética, transparencia y honradez" nunca estarían en duda. "Hoy está en la picota", ha enfatizado, convencido de que está "dando cobertura a que determinadas personas diseñen oposiciones a medida para favorecer a unos cuantos".

DISOLVER LOS TRIBUNALES

"Es condenable y el PSOE no dejará de denunciarlo", ha advertido a "los vaticanistas de la escuela de Romay Beccaría", con Feijóo al frente, para exigir al presidente del Ejecutivo gallego que "acabe con la impunidad y los escándalos" en la Función Pública.

Con ese objetivo, ha avanzado la presentación de distintas iniciativas parlamentarias, entre las que destacó la solicitud de comparecencia del director xeral de Función Pública en comisión y de los conselleiros de Presidencia y Facenda, Alfonso Rueda y Marta Fernández Currás, respectivamente, en pleno.

"Esperemos que la Xunta rectifique para que se resuelva el problema de una vez por todas", ha demandado Lage Tuñas, quien ha opinado que "no es razonable" que se mantenga la actual conformación de los tribunales de la oposición.

Al contrario, el parlamentario socialista ha pedido a los responsables políticos de la Xunta que "reconozcan el error" y se evite así "que 700 personas tengan que repetir su examen".