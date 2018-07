El PSdeG ve "tacticismo electoral" en la decisión de Feijóo, que "no da el perfil de regeneración"

Publicado 19/06/2018 12:45:49 CET

VIGO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha atribuido la decisión de Alberto Núñez Feijóo (de no ser candidato a presidir el PP nacional) a un "tacticismo electoral que no es convincente", y ha señalado que, en realidad, el líder de los populares gallegos "no da el perfil" de "regeneración y ejemplaridad" que el PP necesita.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa celebrada en Vigo, en la que ha afirmado que, tras algún tiempo de cálculos "tácticos", Núñez Feijóo ha justificado su decisión de quedarse en Galicia con argumentos que "no resultan convincentes", como la apelación al compromiso con los gallegos.

Según ha señalado Gonzalo Caballero, lo cierto es que el presidente de la Xunta y presidente del PP gallego "no tiene capacidad para impulsar al PP al gobierno de España", y "no es capaz de ser un referente", "no está legitimado para abrir un nuevo ciclo" en su partido porque "no da el perfil de regeneración y ejemplaridad".

En esa línea, el socialista ha señalado que a Feijóo "no le salen las cuentas" y "empieza a ser consciente" de que, tras "perder el PP el poder" en el gobierno en España, "en Galicia también hay posibilidad de un cambio de ciclo por la izquierda". "El PP está en fase de profundo retroceso electoral en España y en Galicia", ha sentenciado Gonzalo Caballero.

El secretario xeral del PSdeG ha denunciado que Feijóo es "incapaz de dar solución a los problemas de Galicia" y, en la actual legislatura, "no ha habido avances" ni una "agenda de interés para los gallegos". A su juicio, el presidente gallego tiene a la comunidad gallega en situación de "debilidad industrial", con recortes, y "sin posibilidad de futuro", por lo que el PSdeG "seguirá trabajando para generar una mayoría social de cambio".