El PSdeG votará por primera vez a favor de una investigación parlamentaria sobre Angrois, pero el PP la vetará

Publicado 23/05/2017 19:42:27 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha mostrado este martes su apoyo a una investigación parlamentaria del accidente ferroviario de Angrois en el que fallecieron 80 personas en julio de 2013, que respalda que se lleve a cabo en el Congreso de los Diputados. De esta forma, será la primera vez que, en Galicia, los socialistas emitan un voto favorable a la comisión que reclaman las víctimas.

Hasta la fecha el PSOE gallego había mantenido una postura de abstención al argumentar que el lugar para esta comisión debe ser la Cámara baja y no la gallega. Y es que es la primera vez que el Parlamento autonómico debate una iniciativa que solo demanda la investigación en las Cortes.

Este martes, el diputado de En Marea Antón Sánchez ha defendido una iniciativa en el Pazo do Hórreo --que se votará el miércoles-- en la que se reclamaba instar a la Xunta a dirigirse al Congreso para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro.

El PP ya ha avanzado que se opondrá a esta posibilidad para no "crear interferencias mientras está 'sub iudice" el caso, pero defiende una nueva investigación técnica. Sin embargo, el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, que ha presentado una enmienda al texto de En Marea, ya ha anunciado que, le acepten o no su modificación, votará a favor de la propuesta por el "valor simbólico" que tendría su aprobación.

Según Leiceaga, un acuerdo en Galicia sumado al reciente apoyo del Parlamento de Castilla y León --primera cámara autonómica que respalda una creación de comisión-- "podría ser la llave que abre la puerta a la investigación en el Congreso de los Diputados". Por ello, ha mostrado su partido votará sí "con sinceridad".